Esta es la tarifa que deberán pagar pasajeros sin Real ID en los aeropuertos de EE.UU.

Los pasajeros que atraviesen los controles de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos sin una Real ID o sin pasaporte deberán pagar una tarifa de $45 dólares a partir de febrero de 2026, informó este lunes la Administración de Seguridad del Transporte.

La medida forma parte del esfuerzo federal por garantizar que todos los viajeros cuenten con documentos de identidad verificados a nivel nacional, un requisito impulsado por la Ley Real ID, aprobada en 2005 tras los atentados del 11 de septiembre.

La aplicación total, sin embargo, se había retrasado durante años.

Según la TSA, el nuevo cobro cubrirá los costos de verificación y gestión administrativa que se realiza cuando un pasajero presenta una identificación que no cumple con los estándares federales.

De esta forma, argumenta la agencia, la carga financiera recae sobre el usuario y no sobre los contribuyentes. Inicialmente, se había propuesto una tarifa de $18 dólares, pero finalmente se estableció un monto superior.

La Real ID, marcada con una estrella en la esquina superior, exige trámites más estrictos:

El solicitante debe acudir en persona a una oficina de vehículos motorizados y presentar documentos como su nombre legal, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, dos comprobantes de residencia y evidencia de estatus legal en el país, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Durante dos décadas, los estadounidenses pudieron volar dentro del territorio utilizando identificaciones estatales tradicionales, por lo que el inicio formal del requisito generó preocupación, filas en las oficinas de trámites y una creciente demanda de última hora.

En cuanto a los inmigrantes indocumentados que optaron por salir voluntariamente del país siguiendo las recomendaciones de autodeportación del gobierno de Donald Trump, la TSA aclaró que esta tarifa no impedirá su embarque en vuelos internacionales, incluso si no cumplen con la Real ID.

