Este martes es Giving Tuesday, buena ocasión para ayudarnos a ayudar

Mañana, primer martes después del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day, en los Estados Unidos celebramos #Giving Tuesday, un día en el que demostramos nuestra generosidad y solidaridad con las causas filantrópicas. Y en mi carácter de Presidente de la Hispanic Federation, que es una organización dedicada a ayudar a nuestra comunidad todos los días del año desde hace tres décadas y media, les invito a que se sumen a esta campaña que nació aquí, en Nueva York, en 2012 gracias a Henry Timms.

La manera inmediata en que las lectoras y lectores pueden participar en Giving Tuesday es colaborando con otra campaña, en este caso de nuestra federación y sus aliados, que se llama Lucha contra el hambre, que comenzó en 2011.

“Desde ese año”, explica Liliana Melgar-Hoyos, Vicepresidenta de Operaciones de la Salud de la Hispanic Federation, “este programa ha suministrado a nuestra comunidad neoyorquina más de 1,250,000 comidas frescas, saludables y adecuadas a nuestra gastronomía y cultura”.

“Este año”, añade Yesmín Vega, Directora de Empoderamiento Económico de la federación, “nuestra organización ha aportado tres millones de dólares en ayuda alimentaria para que más de 75,000 familias puedan poner comida en la mesa. Junto a nuestros aliados, estamos ayudando a llenar no sólo las despensas sino también los corazones de muchos miles de latinas y latinos durante esta época de fiestas”.

La semana pasada, durante un evento de entrega de alimentos a familias necesitadas, escuchamos las opiniones del público y de varios directivos de esas organizaciones aliadas.

María Cintrón, Directora Ejecutiva de The Hope Line, comentó: “Gracias a nuestra alianza con la Hispanic Federation, pudimos obtener una donación de casi 20,000 libras de alimentos que comenzamos a distribuir entre los miembros de nuestra comunidad que recibían los beneficios del programa SNAP”.

Por su parte, Eric Díaz, Director Ejecutivo de Visión Urbana, indicó que en noviembre “la Hispanic Federation fue responsable de la donación de más de 500 pavos. Pero además de esa campaña de Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, la federación hizo posible una generosa donación que alcanzará para que unas doscientas familias puedan recibir alimentos”.

Diane, una integrante de nuestra comunidad que recibió una bolsa llena de alimentos, resumió muy bien el significado de Lucha contra el hambre. “Es muy bueno que hoy en día, como está la sociedad”, dijo, “haya personas que todavía se dediquen a dar su tiempo y su ayuda a muchas personas que realmente lo necesitan”.

La Hispanic Federation seguirá distribuyendo esos alimentos durante el mes de diciembre en varios puntos del Estado de Nueva York gracias a la colaboración de nuestras organizaciones miembro. Las personas que quieran más información sobre Lucha contra el hambre pueden llamar al (866) 432-9832.

“Y seguiremos haciendo esto en el futuro, ayudando a nuestra comunidad a disfrutar de alimentos sanos a lo largo y a lo ancho de todo el estado”, terminó diciendo Liliana Melgar-Hoyos.

Si desean saber más sobre la Hispanic Federation y otras de nuestras agencias miembro, consulten nuestro sitio Web.

¡Celebren con nosotros el 35to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation