Frente frío reactiva las nevadas y complica la semana en el centro y el este de EE.UU.

Tras un fin de semana marcado por fuertes nevadas en varias regiones de Estados Unidos, una nueva masa de aire frío desciende sobre el centro y el este del país, abriendo paso a otra ronda de tormentas que promete alterar rutas, aeropuertos y actividades escolares.

De acuerdo con pronósticos actualizados, una franja de nieve se estirará desde Kansas hasta Maine a partir de este lunes. Este corredor se moverá rápido, impulsado por la pugna entre el aire frío que baja del norte y un aire más cálido que asciende desde el sur. La colisión de ambas masas producirá un mosaico invernal variable que irá desde nieve seca hasta aguanieve y lluvia helada.

Las acumulaciones generales se ubicarán entre 1 y 6 pulgadas (2.54 a 15.2 cm), aunque el noreste volverá a ser el escenario de los mayores espesores. En zonas elevadas de Nueva York, Connecticut, Massachusetts y el extremo oriental de Maine, las nevadas podrían superar fácilmente las 12 pulgadas (30.4 cm), creando condiciones particularmente peligrosas en caminos rurales y pasos montañosos.

Ciudades bajo alerta por complicaciones de viaje

Varias ciudades que habían esquivado las nevadas recientes podrían enfrentar un giro brusco del clima. Entre las localidades dentro del eje de impacto se encuentran St. Louis, Kansas City, Indianapolis, Cincinnati, Pittsburgh, Scranton, Hartford y Portland, donde se esperan calles resbaladizas, demoras en el tránsito y posibles cierres parciales de autopistas.

En el corredor noreste, la situación será igualmente tensa. En Nueva York y Philadelphia, la mezcla de nieve y lluvia coincidirá con las horas de mayor tráfico, incrementando el riesgo de accidentes y complicando los trayectos cotidianos. Además, los meteorólogos vigilan un posible segundo sistema costero que podría potenciar las precipitaciones e introducir aún más condiciones heladas en los suburbios.

Boston se prepara para un tránsito especialmente desafiante: al norte y al oeste de la ciudad, la interacción de nieve y lluvia podría generar superficies irregulares y cambios bruscos de visibilidad. Más al sur, Washington D.C. enfrentará lluvias persistentes, mientras que los estados del Atlántico medio y del sureste verán precipitaciones intensas con posibilidad de inundaciones menores en zonas de drenaje reducido.

En algunas ciudades se esperan nevadas de hasta 12 pulgadas. (Foto: Nam Y. Huh/AP)

Un patrón invernal que podría prolongarse

Lo que ocurre esta semana no será un episodio aislado. Los meteorólogos anticipan que el patrón frío persistirá durante los primeros días de diciembre, favoreciendo la llegada continua de sistemas invernales capaces de producir nuevos episodios de nieve, hielo y lluvias torrenciales.

De hecho, ya se analiza la posibilidad de otra tormenta significativa hacia el primer fin de semana de diciembre. Este sistema, aun en evaluación, tendría potencial de afectar el Valle de Ohio, los Apalaches, el Atlántico medio y Nueva Inglaterra.

Aunque las zonas cercanas al corredor I-95 podrían registrar más lluvia que nieve, el escenario podría virar rápidamente debido a fluctuaciones de temperatura. En otras palabras, nada está completamente escrito: lo que comienza como lluvia podría transformarse en nieve húmeda o en una capa fina de hielo en cuestión de horas.

Qué esperar en los próximos días

Mientras avanza el frente frío, la combinación de humedad, aire polar y temperaturas cambiantes convertirá la semana en un rompecabezas meteorológico. Las autoridades recomiendan planificar con anticipación, considerar tiempos extra para traslados y mantenerse atentos a los avisos de última hora, especialmente en regiones donde la precipitación podría cambiar de forma antes de tocar el suelo.

Con el inicio de diciembre, el invierno parece decidido a instalarse sin rodeos. Y aunque el paisaje puede adquirir un brillo sereno desde la ventana, para millones de residentes del centro y el este del país, la semana exige cautela, preparación y una buena dosis de paciencia.

Sigue leyendo:

* Clima de hoy en Nueva York para este lunes 1 de diciembre

* Fechas clave: los días en que caería nieve en el estado Nueva York durante el invierno 2025-2026

* “Navidad blanca” en Estados Unidos: Los lugares donde podría nevar el 24 y 25 de diciembre