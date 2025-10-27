Fechas clave: los días en que caerá nieve en Nueva York durante el invierno 2025-2026

La temporada de invierno 2025-2026 está a la vuelta de la esquina y, según los expertos meteorológicos, será más fría y activa que en años anteriores. Aunque el invierno comienza oficialmente el 21 de diciembre, Nueva York podría recibir su primer manto blanco mucho antes.

Las proyecciones climáticas más recientes señalan nevadas tempranas desde inicios de noviembre, con una serie de tormentas que podrían extenderse hasta marzo.

“La nieve en Nueva York suele caer en enero, febrero y marzo”, recuerda el portal Nuevayork.com, que describe este fenómeno como una de las experiencias más memorables de la Gran Manzana. Sin embargo, los modelos actuales apuntan a un adelanto inusual del frío. Es decir, la primera nevada podría llegar incluso antes de Halloween, con una caída significativa de temperaturas durante los últimos días de octubre.

Primeras nevadas: del 4 al 6 de noviembre

De acuerdo con el visor de datos meteorológicos WX Charts, se espera que una tormenta de nieve de 3 días azote el estado de Nueva York a principios de noviembre.

Las primeras ráfagas blancas comenzarán el lunes 3 de noviembre, concentrándose en el centro y norte del estado. El 5 de noviembre será el día con mayor cobertura de nieve, especialmente al oeste de Albany y en zonas elevadas del Valle del Hudson. Para el 6 de noviembre, las nevadas se debilitarán gradualmente, aunque persistirán en regiones más frías como Siracusa y Rochester.

Los expertos pronostican que el sistema se desplazará hacia el este con una mezcla de nieve ligera y lluvia en partes de Long Island y la ciudad de Nueva York. Tras el paso de la tormenta, el 7 de noviembre se prevé un breve periodo de clima seco antes de la llegada de nuevas masas de aire frío.

Fechas probables de nieve en distintas regiones

El portal Hudson Valley Post elaboró un calendario con las fechas promedio en que suele registrarse la primera nevada medible en distintas zonas del estado. Estas son las más destacadas para esta temporada:

* Buffalo: 24 de octubre

* Rochester: 23 de octubre

* Syracuse: 5 de noviembre

* Albany y Valle del Hudson: 16 de noviembre

* Aeropuerto LaGuardia (Queens): 10 de diciembre

* Aeropuerto JFK (Queens): 9 de diciembre

* Long Island: 11 de diciembre

* Central Park: 13 de diciembre

Ciudad de Nueva York: 14 de diciembre

En algunos sitios del estado, los primeros copos de nieve se hicieron ya presentes a partir de este fin de semana. (Foto: Peter K. Afriyie/AP)

De cumplirse los pronósticos, el 5 de noviembre marcará la primera gran nevada del invierno 2025-2026, mientras que la segunda ronda de tormentas podría registrarse en torno a mediados de diciembre, afectando directamente a Manhattan, Queens y Brooklyn.

Nevadas tempranas ya se hicieron presentes

El invierno aún no comienza oficialmente, pero el condado de Essex, en el norte del estado, ya registró su primera nevada. La autopista Whiteface Veterans Memorial Highway amaneció cubierta de blanco a mediados de octubre, confirmando las predicciones de los meteorólogos que anticipaban un inicio temprano de la temporada invernal.

Los expertos advierten que el patrón climático de este año, influenciado por una fase activa del fenómeno de “La Niña”, traerá olas de frío intensas, vientos gélidos y periodos intermitentes de nieve.

Más nieve que el año pasado, pero menos que el promedio histórico

El sitio especializado AccuWeather estima que Nueva York recibirá entre 17 y 21 pulgadas (43 y 53 cm) de nieve durante el invierno 2025-2026. Aunque representa un aumento significativo respecto al invierno pasado (cuando solo se registraron 12.9 pulgadas), sigue estando por debajo del promedio histórico de 29.8 pulgadas.

En contraste, el oeste del estado, especialmente Buffalo, podría acumular entre 90 y 100 (2.28 y 2.5 m) pulgadas de nieve a lo largo de la temporada. Estas cifras reflejan una tendencia marcada: mientras la Gran Manzana enfrentará nevadas más esporádicas, las regiones del norte y oeste vivirán un invierno mucho más severo.

Es por ello que los meteorólogos recomiendan a los residentes y visitantes de Nueva York prepararse con antelación. El inicio del frío en noviembre obligará a sacar abrigos, bufandas, guantes y botas más temprano de lo habitual. También aconsejan revisar sistemas de calefacción, evitar conducir durante los picos de nevada y estar atentos a las alertas de viento helado.

Además, la Oficina de Manejo de Emergencias del Estado de Nueva York recordó que las ventiscas pueden interrumpir el transporte público y provocar apagones en áreas suburbanas, por lo que conviene tener linternas, baterías y suministros básicos en casa.

Aunque las nevadas tempranas pueden complicar la movilidad, muchos neoyorquinos esperan con entusiasmo la llegada del invierno. Central Park, Times Square y el Puente de Brooklyn cubiertos de nieve se convierten en escenarios fotográficos icónicos, especialmente en diciembre, cuando la ciudad se llena de luces y espíritu festivo.

Todo apunta a que este año Nueva York vivirá un invierno más largo, frío y pintoresco, con nevadas que comenzarán en noviembre y podrían extenderse hasta marzo. Para quienes disfrutan del clima invernal, será la oportunidad perfecta de ver la ciudad transformarse en un paisaje blanco antes de lo previsto.

