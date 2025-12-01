Hanukkah 2025: cuándo es la festividad judía en EE.UU. y cómo se celebra

La festividad de Hanukkah es uno de los momentos más esperados dentro del calendario judío, especialmente en comunidades numerosas como las que viven en Estados Unidos.

Aunque no es considerada una celebración mayor dentro del judaísmo, su simbolismo histórico, sus rituales familiares y su ambiente luminoso la han convertido en una de las tradiciones más reconocidas del invierno.

Cuándo comienza Hanukkah en 2025

En este 2025, Hanukkah comenzará al anochecer del 14 de diciembre y se extenderá hasta el anochecer del 22 de diciembre.

Como ocurre cada año, la fecha se rige por el calendario hebreo y marca su inicio el 25 de Kislev, extendiéndose durante ocho días consecutivos.

En Estados Unidos, estas fechas suelen coincidir con la temporada previa a las celebraciones navideñas, lo que hace que en muchas ciudades los actos públicos de encendido de la menorá formen parte del paisaje festivo de fin de año.

Cómo se celebra Hanukkah en Estados Unidos

La práctica más representativa es precisamente el encendido diario de la menorá: cada noche se agrega una vela hasta completar las ocho luces en la última jornada.

El encendido suele hacerse en el hogar, colocado en una ventana o entrada visible, acompañado de bendiciones breves que recuerdan el milagro del aceite.

En las últimas décadas, las comunidades judías en EE.UU. también han incorporado ceremonias públicas. En ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Miami, se organizan encendidos de grandes menorot en plazas, parques y centros comunitarios.

Estos actos suelen reunir a familias, líderes religiosos y visitantes que quieren conocer más sobre la tradición.

Otra actividad habitual es el juego con el dreidel, una pequeña peonza marcada con cuatro letras hebreas: nun, gimmel, hay y shin, que representan la frase “un gran milagro ocurrió allí”. Aunque es un juego infantil, se ha convertido en un símbolo cultural que atraviesa generaciones.

El origen histórico de Hanukkah

Hanukkah recuerda un episodio clave del siglo II a. C., cuando los Macabeos, un grupo de judíos que se rebeló contra la opresión seléucida, lograron recuperar el Templo Sagrado de Jerusalén.

Según la tradición, al volver a encender la menorá del Templo solo encontraron aceite puro suficiente para un día, pero la llama permaneció encendida durante ocho. Ese suceso se interpretó como un acto divino y dio origen a ocho días de conmemoración.

Este acontecimiento es lo que mantiene viva la esencia de Hanukkah hasta hoy, tanto en Israel como en la diáspora judía.

En Estados Unidos, Hanukkah se ha convertido en una oportunidad para resaltar valores de identidad, libertad y continuidad cultural.

Más allá de la decoración y las actividades comunitarias, la festividad mantiene su centro en el hogar: en las luces que se encienden cada noche, en la convivencia con los más cercanos y en la conexión con una historia que ha trascendido siglos.