Encendido del árbol del Rockefeller Center 2025: fecha, hora y claves del evento más esperado de la Navidad en Nueva York

La ciudad de Nueva York ya se prepara para uno de los momentos más emblemáticos del invierno: la ceremonia de encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center, una tradición que convoca cada año a miles de personas y marca de manera oficial el inicio de la temporada navideña en Manhattan.

Para 2025, el evento tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre, un día que ya está subrayado en el calendario festivo de residentes, turistas y comercios, pues representa el banderazo de salida para semanas de actividades, turismo y celebraciones.

De acuerdo a información difundida por el Rockefeller Center, el protagonista de esta edición es un abeto noruego de 75 pies (22,86 metros), procedente de East Greenbush, Nueva York, donado por la familia Russ. El ejemplar, de aproximadamente 75 años, fue cortado el 6 de noviembre y colocado en la Center Plaza 2 días después, donde desde entonces ha sido trabajado por equipos especializados encargados de su instalación, decoración y preservación. A partir de ahí, comenzó la expectativa hacia lo que será una de las noches más concurridas del año.

Cuándo será la ceremonia de encendido del árbol del Rockefeller Center

El encendido oficial del árbol se realizará el miércoles 3 de diciembre de 2025, con un programa en vivo que comenzará a las 19 horas (ET). Sin embargo, el momento más esperado será a las 22 horas, cuando se iluminen por primera vez las 50,000 luces LED multicolores distribuidas a lo largo de más de 8 kilómetros de cableado. En la cúspide, nuevamente brillará la imponente estrella de Swarovski, una pieza de 900 libras (408 kg), 9 pies de diámetro y 70 puntas recubiertas con 3 millones de cristales.

El espectáculo es gratuito, lo que significa que quienes deseen un buen lugar deberán acercarse varias horas antes. De hecho, durante la ceremonia se suelen registrar cierres de calles y alta densidad de público en las avenidas que rodean la plaza. La zona comprendida entre las calles 48 y 52, y entre Avenue of the Americas y Madison Avenue, quedará restringida desde aproximadamente las 15 horas, lo que afectará el tránsito vehicular y peatonal.

Ya desde hace varios días, el gigantesco abeto fue puesto en su sitio para así poder decorarlo y tenerlo todo listo para su encendido. (Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP)

¿Quiénes se presentarán en la ceremonia de encendido del árbol del Rockefeller Center en este 2025?

La edición de este año contará con la participación de una serie de artistas que aportarán música en vivo al evento. Entre las figuras confirmadas se encuentran Marc Anthony, Halle Bailey, Michael Bublé, Laufey, Gwen Stefani y New Edition, además de la icónica presentación especial de las Radio City Rockettes, que celebran su centenario.

En televisión, la transmisión nacional iniciará a las 20 horas, a través de NBC, con Reba McEntire como presentadora. La cadena, cuya sede se encuentra en el propio Rockefeller Center, también realizará una simulación en Peacock. Para quienes prefieran seguir el evento vía redes sociales, la cuenta oficial de Rockefeller Center en Instagram compartirá imágenes, videos y la primera vista del encendido minutos después de ocurrir.

¿Cómo se selecciona el árbol del Rockefeller Center?

Detrás del simbolismo y el espectáculo hay un proceso meticuloso encabezado por Erik Pauze, jefe de jardinería del Rockefeller Center. Cada año recibe nominaciones desde distintos puntos del país y evalúa factores como la altura del árbol, su simetría, salud, accesibilidad y viabilidad de transporte. Aunque los árboles son donados, en ocasiones, la organización reemplaza el ejemplar original con nuevas plantaciones en la propiedad de los dueños.

En 2025, el traslado cubrió cerca de 150 millas (241 kilómetros) y requirió un operativo especial realizado durante un día y medio. Una grúa levantó el árbol, luego se colocó sobre un camión plataforma y finalmente se transportó hasta Manhattan, donde fue elevado frente al público en la Center Plaza. Allí se aseguró a una base metálica mediante amarres y cables conectados a estructuras del complejo.

El árbol, su iluminación y su consumo energético

Además de sus dimensiones, uno de los aspectos más comentados del árbol es su iluminación. Desde 2007, el Rockefeller Center utiliza tecnología LED, lo que redujo drásticamente el consumo energético diario del árbol: de 3.510 kWh a 1.297 kWh, equivalente al uso mensual de una vivienda promedio de 185 metros cuadrados.

Una vez encendido de forma oficial el 3 de diciembre, el árbol permanecerá iluminado todos los días, desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, con 2 excepciones: en Nochevieja, cuando se apagará a las 21 horas, y en Navidad, cuando permanecerá encendido las 24 horas. El sistema funciona mediante temporizadores y controles manuales ubicados en los subsuelos del complejo.

Un símbolo navideño con un profundo legado

La historia del árbol del Rockefeller Center se remonta a 1931, cuando trabajadores de la construcción colocaron un pequeño abeto en el sitio donde hoy se levanta el complejo. Con el paso del tiempo, la tradición creció y en 1951 la ceremonia fue televisada por primera vez, convirtiéndose en un evento nacional. Hoy representa uno de los momentos más fotografiados de Nueva York y un atractivo que convoca a millones de visitantes cada temporada.

La exhibición del árbol continuará hasta mediados de enero de 2026. Tras su retiro, será enviado a un aserradero de Nueva Jersey, donde su madera se convertirá en vigas destinadas a Habitat for Humanity, una iniciativa solidaria que se realiza desde hace más de una década.

La mejor forma de disfrutar el encendido

Para quienes planean acudir al evento, las recomendaciones son claras: llegar temprano, vestir ropa abrigadora y prepararse para un entorno muy concurrido. Las mejores vistas suelen encontrarse en los Jardines del Canal, donde se aprecian el árbol, los ángeles iluminados, Prometeo y el edificio 30 Rockefeller Plaza como telón de fondo.

El 3 de diciembre, Nueva York volverá a reunirse bajo las luces del Rockefeller Center, en un ritual que marca el inicio emocional de la Navidad en la ciudad. Y como cada año, el encendido del árbol será mucho más que un espectáculo: será el punto de encuentro para quienes buscan vivir la magia de la temporada en su máxima expresión.

Sigue leyendo:

* 99no Desfile Macy’s: globos gigantes, nuevos personajes y miles de asistentes celebraron Thanksgiving en Nueva York

* La “Constellation Ball” renueva el ritual de Año Nuevo en Times Square con más brillo y tecnología

* Carrusel navideño de 2 pisos llega a Greeley Square y promete convertirse en la nueva tradición de Midtown