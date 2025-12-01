Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, se declaró culpable de narcotráfico en EE.UU.

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, se declaró culpable este lunes de cargos federales de tráfico de drogas en Estados Unidos. Esto ocurre meses después de que su hermano, Ovidio Guzmán López, aceptó un acuerdo con la fiscalía.

Los hermanos, conocidos como Los Chapitos, son señalados por las autoridades estadounidenses de dirigir una facción del Cártel de Sinaloa, responsable de operaciones a gran escala para introducir fentanilo y otras drogas sintéticas en territorio estadounidense, de acuerdo con The Associated Press.

En 2023, funcionarios federales describieron esas actividades como un plan para enviar cantidades “asombrosas” de esta sustancia altamente letal.

Durante la audiencia de este lunes, Guzmán López aceptó tres cargos: dos por tráfico de drogas y uno por participar en una empresa criminal continua, detalló la agencia de noticias.

Al hijo del Chapo lo detuvieron en julio de 2024 en Texas junto a Ismael “el Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del cártel. Ambos habían llegado a Estados Unidos en un avión privado y luego se declararon inocentes de otros cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y armas.

Información en desarrollo…

