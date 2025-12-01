Nueva York arropa a su hijo pródigo: Teófimo López peleará con Shakur Stevenson el 31 de enero

Nueva York arropará a su hijo pródigo el 31 de enero de 2026. El neoyorquino de raíces hondureñas, Teófimo López, peleará por las 140 libras ante Shakur Stevenson. Así lo anunció este lunes en redes sociales el jeque Turki Alalshikh.

López expondrá sus títulos welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de ‘The Ring’ ante Stevenson, quien hará su debut en el peso superligero. Todavía no se ha anunciado la locación donde se llevara a cabo el pleito en Nueva York. La pelea será transmitida por DAZN.

“Este combate entre dos grandes talentos marcará un inicio emocionante para nuestros planes de 2026, mientras buscamos crear otro gran año de eventos de boxeo alrededor del mundo”, dijo Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita.

“Esperamos regresar a Nueva York en enero y producir otra gran pelea de campeonato que los aficionados han estado esperando”, añadió el propietario de ‘The Ring Magazine’.

Stevenson (24-0, 11 KO), oriundo de Newark, Nueva Jersey, Stevenson es campeón mundial en tres divisiones. Ahora, a sus 28 años, busca añadir una nueva categoría a su palmarés de campeón.

En sus primeras palabras sobre el combate, Stevenson dijo ser uno de los mejores boxeadores del mundo y Teófimo lo iba a comprobar el día del combate.

“Nunca he evitado un desafío y siempre he buscado las peleas más grandes del deporte porque sé que soy uno de los mejores boxeadores del mundo (…) Teófimo López lo aprenderá de primera mano el 31 de enero cuando le quite su cinturón y le demuestre que en este deporte existen niveles”, expresó.

La última pelea de Shakur se dio el pasado mes de julio. El púgil defendió con éxito el campeonato ligero del CMB ante el invicto William Zepeda.

Por su parte, Teófimo fue un poco más allá y con su acostumbrado estilo picante vaticinó que hará caer Stevenson en nueve rounds. “Duck, Duck, Goose! ¿Estás listo para la ciudad de Nueva York? Brick City en la selva de concreto, así que prepárense para el espectáculo”.

“‘The Takeover’ llegó para quedarse, no para jugar. Mi misión es Make Boxing Great Again. Shakur caerá en nueve”, añadió López.

Oriundo de Brooklyn, pero con raíces hondureñas, Teófimo defenderá sus cinturones por cuarta ocasión tras haberlos ganado en 2023 ante Josh Taylor.

El último combate de López se dio el pasado mes de mayo y superó con claridad a Arnold Barboza Jr. en Times Square, Nueva York.

Teófimo López ha subido al ring en 23 ocasiones, de las cuales ha ganado 21 y ha perdido solo una. De sus victorias, 13 han sido por nocaut. Su única derrota fue por decisión de los jueces.

López ha sido campeón en múltiples categorías de peso y ha ganado títulos importantes, como el título mundial de peso ligero de la IBF y el título mundial de peso ligero de la WBO.

Actualmente, es el campeón mundial de peso superligero de la WBO y el campeón de la revista ‘The Ring’ en la misma categoría.



