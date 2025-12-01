Asesinaron de cuatro disparos a Ishaq Bentchakal, promesa del boxeo francés

Con apenas 24 años y una carrera prometedora en el boxeo, fue asesinada la promesa Ishaq Bentchakal. El joven púgil fue hallado con cuatro impactos de bala en plena vía pública de una zona llamada Drancy, en el distrito de Seine-Saint-Denis, París.

De acuerdo con el medio francés Le Parisien, el cadáver de Bentchakal fue encontrado la mañana del pasado miércoles 26 de noviembre por un portero de edificio. No obstante, la información ha cobrado relevancia mediática en las últimas horas.

Le corps d'Ishaq Bentchakal, 24 ans, un ancien grand espoir de la boxe, a été découvert par le gardien d’un immeuble de Drancy



L'ancien vice-champion de France amateur des moins de 60 kilos a été abattu de quatre balles



«C’est une exécution»

Según el informe forense, al boxeador le dispararon en el cuello y el tórax. La versión policial alega que cerca de las 11:30 de la noche del martes se oyeron disparos en la zona donde fue hallado Bentchakal.

Le Parisien reseñó que la policía sigue investigando para dar con los responsables del crimen. Mientras tanto, avanzan en armar un perfil del entorno personal y familiar del boxeador. Incluso, no descartan que se haya tratado de “una ejecución”.

Bentchakal era considerado una promesa del boxeo. Comenzó a practicar este deporte con nueve años. A los 16 recibió una llamada del centro de alto rendimiento Creps de Nancy y el equipo nacional, pero rechazó la oferta para permanecer con su familia.

Fue doble subcampeón amateur de Francia en 2018 y 2019 en la categoría de 60 kilogramos. Con 19 años se convirtió en boxeador profesional. Si récord se quedó en tres victorias y un empate. Su última pelea fue en marzo de 2024 frente a Edisson Boudiwan.

Su carrera estaba estancada tras ese último combate debido a problemas con la justicia. Bentchakal había sido condenado a 18 meses de cárcel por un caso de extorsión. También enfrentó cargos relacionados con drogas.



