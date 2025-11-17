Netflix anuncia a Anthony Joshua como remplazo de Gervonta Davis para enfrentar a Jake Paul

Este lunes Netflix anunció que Anthony Joshua será el reemplazo de Gervonta Davis para enfrentar a Jake Paul el 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami.

A través de redes sociales, la empresa de streaming hizo el anuncio. El combate se disputará en la categoría de peso pesado, sancionado oficialmente, a ocho asaltos de tres minutos con guantes de 10 onzas.

La conferencia de prensa se realizará este viernes 21 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida. El evento será abierto al público.

Yes, it’s real.



JAKE PAUL vs. ANTHONY JOSHUA. A career-defining pro heavyweight fight. LIVE only on Netflix Friday, December 19. #JakeJoshua pic.twitter.com/zG4RSqsTxU — Netflix (@netflix) November 17, 2025

Este será el segundo evento en directo de Paul en Netflix en poco más de un año, tras su victoria con números de audiencia récord ante Mike Tyson en noviembre de 2024.

La pelea inicialmente sería entre Gervonta Davis y Paul para el 14 de noviembre. No obstante, a comienzos de noviembre la productora Most Valuable Promotions (MVP) confirmó la suspensión del combate debido al último problema legal por el que atraviesa ‘Tank’.

Al veterano boxeador se le acusa de agresión agravada (asalto); secuestro y angustia emocional. Esto, luego de que su expareja Courtney Rossel presentara una demanda por violencia doméstica.

La organización del combate estuvo accidentada desde el comienzo. Tras su anuncio en agosto, se realizó un cambio de sede en septiembre. Inicialmente, la exhibición sería en el State Farm Arena en Atlanta.

Jake Paul llega con un récord de 12 peleas, 11 victorias (siete por nocaut) y solo una derrota, mientras que Anthony Joshua acumula 32 combates, con 28 triunfos (25 por nocaut) y 4 derrotas.

La última pelea del youtuber estadounidense fue en noviembre de 2024 en Texas contra el legendario boxeador Mike Tyson. Por su parte, Joshua no vuelto a pelear desde que fue derrotado por su compatriota Daniel Dubois en Wembley en septiembre del año pasado en un combate por el título de la Federación Internacional de Boxeo.



Sigue leyendo:

· Pelea de Jake Paul vs. Gervonta Davis fue cancelada tras graves acusaciones legales contra ‘Tank’

· Mauricio Sulaimán sobre cancelación de pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis: “Es un tema muy lamentable”

· Eddie Hearn asegura que pelea entre Paul y Joshua será la “más grande del boxeo”