Ofertón de Walmart por Cyber Monday: cámara digital 4K baja de $220 a $75 solo por hoy

Tras un Black Friday con ofertas que sacudieron el mercado, los descuentos en tecnología no se detienen. Ahora por motivo del Cyber Monday, Walmart mantiene activa una de sus publicaciones más llamativas: una cámara digital 4K, de la marca NBD, que bajó de $220 a $75 solo por hoy.

Según publica el sitio web, el ahorro es de $145, lo que supera el 65% de descuento. Recuerda que la promoción solo aplica para compras online, regla típica del Cyber Monday.

Así es la cámara digital 4K que oferta Walmart por Cyber Monday

Se trata del modelo NBD 4K 56MP, un equipo pensado para quienes quieren grabar videos, capturar fotos nítidas o iniciar su propio canal en YouTube.

Con un peso de apenas 280 gramos, esta cámara es fácil de llevar durante viajes, eventos y grabaciones diarias. Incluye una pantalla táctil de 3 pulgadas que gira 180°, ideal para selfies y contenido de vlogging, ya que permite ver el encuadre desde cualquier ángulo.

Su sensor equipado con el sistema de medición CMOS captura video en 4K y fotografías de 56 megapíxeles, generando imágenes con buena definición.

Crédito: Captura de pantalla, página web de Walmart

La cámara incorpora una característica muy valorada: enfoque automático, que ayuda a obtener imágenes claras con solo tocar ligeramente el botón de captura.

También incluye un zoom digital de 16x, que permite acercar objetos lejanos de manera rápida, y una luz de relleno integrada, útil para escenas en interiores o ambientes con poca iluminación. Además, puede utilizarse como cámara web.

Walmart ofrece el paquete con una tarjeta SD de 32 GB, un lector de tarjetas y dos baterías recargables, lo que proporciona una duración prolongada para grabaciones fuera de casa.

La correa incluida permite llevar el dispositivo al cuello o tipo bandolera, haciendo más cómodo su uso en viajes.

