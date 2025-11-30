window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Cyber Monday: Amazon ofrece una lap top por solo $160

Amazon tiene una lap top por sol,o $160 dólares en sus ofertas de Cyber Monday, conoce sus características

Cyber Monday en Amazon

Cyber Monday en Amazon Crédito: Shutterstock

Avatar de Elia Lopez

Por  Elia Lopez

El Cyber Monday ha llegado con increíbles ofertas, y si estás buscando una laptop económica y funcional para tus tareas diarias, tenemos una excelente recomendación. La Asus Vivobook Go de 15.6 pulgadas está disponible en Amazon por solo $160, con un descuento del 30% sobre su precio regular de $230.

Asus Vivobook Go: potente y accesible

Esta laptop de 15.6 pulgadas es perfecta para quienes necesitan un dispositivo confiable para trabajar, estudiar o disfrutar de contenido multimedia. Con un diseño delgado y un sistema operativo Windows 11 en modo S, te ofrece una experiencia informática más segura, ya que solo permite aplicaciones verificadas de la Microsoft Store y la navegación a través de Microsoft Edge.

Características destacadas:

  • Pantalla: 15.6 pulgadas
  • Procesador: Intel Celeron N4500
  • RAM: 4GB
  • Almacenamiento: 128GB eMMC
  • Batería: Hasta 12 horas de duración
  • Cámara HD: Ideal para videollamadas
  • Teclado retroiluminado ErgoSense
  • Conectividad: Bluetooth 5.1 y Wi-Fi 5
  • Carga rápida: Hasta 60% en 49 minutos


La Asus Vivobook Go es una laptop ligera, con un peso de solo 3.46 libras, perfecta para llevar a todas partes. Además, su batería de 42W te permitirá usarla durante todo el día, con una duración de hasta 12 horas por carga. Y si necesitas cargarla rápidamente, su carga rápida te permite alcanzar el 60% en solo 49 minutos.

Opiniones de los usuarios

Más de 1,000 unidades de esta laptop han sido vendidas en el último mes, y los compradores están encantados con su rendimiento. Un usuario comentó: “Esta laptop es muy buena por el precio. No tiene todas las funciones de las laptops premium, pero lo que hace, lo hace muy bien. Es rápida, confiable y ligera”.

¿Por qué elegir la Asus Vivobook Go?

Si estás buscando un dispositivo sencillo y accesible para tus necesidades cotidianas, la Asus Vivobook Go es una opción ideal. Su procesador eficiente, gran duración de batería y excelente relación calidad-precio la convierten en una de las mejores opciones disponibles este Cyber Monday.

  • Precio: $160 (antes $230)
  • Disponibilidad: Amazon
  • Descuento: 30%
  • Oferta válida por tiempo limitado

