Cyber Monday: Amazon ofrece una lap top por solo $160

El Cyber Monday ha llegado con increíbles ofertas, y si estás buscando una laptop económica y funcional para tus tareas diarias, tenemos una excelente recomendación. La Asus Vivobook Go de 15.6 pulgadas está disponible en Amazon por solo $160, con un descuento del 30% sobre su precio regular de $230.

Asus Vivobook Go: potente y accesible

Esta laptop de 15.6 pulgadas es perfecta para quienes necesitan un dispositivo confiable para trabajar, estudiar o disfrutar de contenido multimedia. Con un diseño delgado y un sistema operativo Windows 11 en modo S, te ofrece una experiencia informática más segura, ya que solo permite aplicaciones verificadas de la Microsoft Store y la navegación a través de Microsoft Edge.



Características destacadas:

Pantalla : 15.6 pulgadas

: 15.6 pulgadas Procesador : Intel Celeron N4500

: Intel Celeron N4500 RAM : 4GB

: 4GB Almacenamiento : 128GB eMMC

: 128GB eMMC Batería : Hasta 12 horas de duración

: Hasta 12 horas de duración Cámara HD : Ideal para videollamadas

: Ideal para videollamadas Teclado retroiluminado ErgoSense

Conectividad : Bluetooth 5.1 y Wi-Fi 5

: Bluetooth 5.1 y Wi-Fi 5 Carga rápida: Hasta 60% en 49 minutos



La Asus Vivobook Go es una laptop ligera, con un peso de solo 3.46 libras, perfecta para llevar a todas partes. Además, su batería de 42W te permitirá usarla durante todo el día, con una duración de hasta 12 horas por carga. Y si necesitas cargarla rápidamente, su carga rápida te permite alcanzar el 60% en solo 49 minutos.

Opiniones de los usuarios

Más de 1,000 unidades de esta laptop han sido vendidas en el último mes, y los compradores están encantados con su rendimiento. Un usuario comentó: “Esta laptop es muy buena por el precio. No tiene todas las funciones de las laptops premium, pero lo que hace, lo hace muy bien. Es rápida, confiable y ligera”.

¿Por qué elegir la Asus Vivobook Go?

Si estás buscando un dispositivo sencillo y accesible para tus necesidades cotidianas, la Asus Vivobook Go es una opción ideal. Su procesador eficiente, gran duración de batería y excelente relación calidad-precio la convierten en una de las mejores opciones disponibles este Cyber Monday.

Precio : $160 (antes $230)

: $160 (antes $230) Disponibilidad : Amazon

: Amazon Descuento : 30%

: 30% Oferta válida por tiempo limitado

Sigue leyendo: