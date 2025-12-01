Quiénes recibirán pagos del Seguro Social en diciembre

Diciembre será un mes normal para la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social, pero no para todos. Mientras los jubilados y quienes reciben beneficios regulares verán sus pagos en las fechas habituales, los beneficiarios del programa SSI recibirán dos depósitos debido al acomodo del calendario federal para 2026.

Pagos de jubilación y beneficios regulares del Seguro Social

Las personas que reciben beneficios de jubilación o pagos regulares del Seguro Social –es decir, quienes no forman parte del programa SSI– recibirán su depósito mensual en una de las siguientes fechas, dependiendo de su fecha de nacimiento y del momento en que comenzaron a cobrar:

– Miércoles 3 de diciembre: beneficiarios que comenzaron a recibir pagos antes de mayo de 1997.

– Miércoles 10 de diciembre: personas nacidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes del año.

– Miércoles 17 de diciembre: personas nacidas entre el 11 y el 20 de cualquier mes del año.

– Miércoles 24 de diciembre: personas nacidas entre el 21 y el 31 de cualquier mes del año.

La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene disponible el calendario completo de pagos 2025 en su sitio oficial para quienes deseen consultarlo.

Por qué algunas personas recibirán dos pagos en diciembre

Quienes reciben únicamente beneficios del programa Supplemental Security Income (SSI) verán dos depósitos en diciembre.

El primero llegará el lunes 1 de diciembre y corresponde al pago mensual de diciembre.

El segundo depósito se hará el miércoles 31 de diciembre, pero en realidad corresponde al pago de enero de 2026.

La razón es simple: el pago del SSI se emite normalmente el primer día del mes, pero el 1 de enero de 2026 es feriado federal.

Según las reglas de la SSA, cuando la fecha cae en fin de semana o día festivo, el depósito se adelanta al día hábil anterior.

Qué hacer si tu pago no llega

Si tu fecha de pago ya pasó y el dinero no ha llegado, la SSA recomienda esperar tres días adicionales antes de reportarlo.

Aunque la mayoría de los pagos se emiten electrónicamente y llegan a tiempo, pueden ocurrir retrasos aislados.

Para recibir asistencia, puedes contactar a la SSA al 1-800-772-1213 (TTY: 1-800-325-0778) de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m., hora local.

Para ubicar una oficina cercana, visita ssa.gov/locator e ingresa tu código ZIP.

