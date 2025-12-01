Editorial: Los jubilados y la Seguridad Social

En estos días, el sentimiento generalizado de la mayoría de estadounidenses es que las cosas no están bien. Ni siquiera la gente que tiene trabajo expresa optimismo porque cada vez el gasto es mayor y los ingresos siguen siendo los mismos. Si así se encuentra la población laboralmente activa qué pueden esperar los jubilados o sus beneficiarios que reciben un cheque del Seguro Social que ya no les alcanza para nada.

Es por eso que urge dar paso a medidas que ayuden a los adultos mayores a enfrentar el creciente costo de vida. La última de las iniciativas en ese sentido se presentó hace unos días a nivel del Senado bajo un proyecto denominado ‘La Ley de Trato Justo de Ingresos para Viudos(as) Sobrevivientes’ (SWIFT).

Según explicaron los patrocinadores de la legislación –los senadores Kirsten Gillibrand(D-NY), Richard Blumenthal (D-CT), Amy Klobuchar (D-MN), Bernie Sanders (I-VT) y Patty Murray (D-WA)– permitirá realizar cambios en las normas de beneficios del Seguro Social al abordar límites de beneficios desactualizados, restricciones legales arbitrarias y requisitos para reclamar beneficios –lo que resultará en un aumento de los beneficios para cónyuges viudos y ex cónyuges sobrevivientes.

Bajo SWIFT, los cónyuges viudos y ex cónyuges sobrevivientes con discapacidades tendrían acceso al 100% de los beneficios, independientemente de su edad, y faculta a los viudos y ex cónyuges sobrevivientes a aumentar sus beneficios de sobreviviente. La legislación también amplía los beneficios por hijo a cargo de cónyuges viudos y excónyuges que cuidan a niños.

Ojalá que esta medida tenga una consideración seria por parte del resto del Capitolio federal y que no termine en el tintero. Debemos recordar que aún sigue sobre la mesa la otra propuesta de ley de Ayuda por Inflación de Emergencia del Seguro Social, que proporcionaría un aumento de $200 mensuales en los cheques del Seguro Social hasta julio de 2026.

Aunque para la Administración Trump el país marcha de maravillas porque quizá solo lo ven desde la óptica de quienes viven en la burbuja de los millonarios de MAGA, le recordamos al Congreso que hay muchos sectores de la población que están con la soga al cuello por todas las medidas que el presidente Trump ha tomado. Los jubilados, en particular, son uno de los grupos más vulnerables.

No es justo que quienes ya dejaron la piel en el campo laboral ahora tengan que vivir en una zozobra constante por la inestabilidad económica. Tras arduos años de trabajo, lo mínimo que un jubilado merece es tener un retiro digno y libre del estrés.

Sin embargo, un análisis del Consejo Nacional sobre el Envejecimiento (NCOA) reveló que el 80% de los estadounidenses de 60 años o más siguen teniendo muy pocos recursos para pagar cuidados a largo plazo o afrontar emergencias financieras.

Conminamos a demócratas y republicanos a trabajar en soluciones que favorezcan la estabilidad de los adultos mayores.