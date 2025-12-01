Senador Schumer presentará resolución para bloquear uso de tropas estadounidenses en Venezuela

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer someterá a votación en el Congreso una resolución de poderes de guerra para intentar bloquear el despliegue militar estadounidense en el Caribe, si el presidente Donald Trump “continúa con sus acciones contra Venezuela”.

A través de un mensaje en su cuenta X, el senador Schumer advirtió que si el presidente continúa con sus amenazas contra el país sudamericano buscara limitar sus órdenes.

Bloquear despliegue militar

“Si Donald Trump continúa con sus acciones contra Venezuela, presentaremos de inmediato una Resolución de Poderes de Guerra para bloquear el despliegue de fuerzas estadounidenses en Venezuela. El poder de declarar la guerra reside únicamente en manos del Congreso, no de Donald Trump”, puntualizó el demócrata.

Una resolución de poderes de guerra requiere de una mayoría simple en las dos cámaras del legislativo para su aprobación, aunque al llegar al escritorio del presidente, podría ser vetada. Al ser negada requeriría de los votos de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, ambas dominadas por los republicanos.

Let me be clear:



If Donald Trump continues his actions against Venezuela, we will immediately file a War Powers Resolution to block the deployment of U.S. forces to Venezuela.



The power to declare war lies solely in the hands of Congress—not Donald Trump. — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 1, 2025

“Guerra secreta”

“Trump parece estar planeando una guerra totalmente secreta. Sin autorización del Congreso. Sin transparencia. Sin explicación. Los estadounidenses no queremos otra guerra eterna, y Trump no tiene la autoridad para enviar nuestras tropas a la guerra sin nuestra aprobación”, escribió Schumer en otro post.

El fin de semana, el presidente Trump subrayó que “las aerolíneas y los pilotos deberían considerar el espacio aéreo venezolano cerrado en su totalidad”. Con su comentario en Truth Social, generó alarma entre los críticos sobre la posibilidad de que esté planeando ataques directos contra el país latinoamericano.

Segundo ataque contra embarcación

Esta situación se presenta justo cuando la Casa Blanca confirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth autorizó un segundo ataque contra los sobrevivientes de una presunta “narcolancha” en el Caribe, el pasado mes de septiembre.

La secretaria de prensa respaldó el operativo, y que el secretario dio la orden al almirante al mando.

“El Departamento de Defensa (antiguo nombre de la cartera que lidera Hegseth) tiene las grabaciones que muestran exactamente lo que sucedió durante estos ataques, y Hegseth tiene la obligación de publicarlas ahora”, añade Schumer.

“Vergüenza nacional”

Mientras, las cámaras preparan revisiones formales que deberán determinar si la operación del 2 de septiembre, en la que murieron las 11 personas que viajaban a bordo, se ajustó a los estándares legales que regulan el uso de la fuerza en el exterior.

“Nunca he visto a alguien tan poco serio, tan infantil y tan obviamente inseguro como secretario de Defensa como Pete Hegseth. Es una vergüenza nacional”, indicó el senador en otro mensaje.

