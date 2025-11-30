Trump dice que su llamada con Maduro no salió “ni bien ni mal”

El presidente Donald Trump confirmó este domingo que ha conversado telefónicamente con el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, y dijo que no salió “ni bien ni mal”.

“No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, dijo Trump ante periodistas, sin ofrecer más detalles de la conversación.

Por otra parte, el mandatario dijo que no hay nada qué interpretar de su decisión del sábado de cerrar el espacio aéreo de Venezuela, una declaración que había generado incertidumbre en torno a una eventual acción militar estadounidense en territorio venezolano.

La confirmación de Trump de su llamada con Maduro se produce después de que varios medios informaran al respecto.

Versiones citadas por el New York Times indican que el intercambio se produjo hacia finales de la semana del 16 de noviembre, días después de que Trump expresara públicamente su disposición a conversar con el mandatario venezolano.

Fuentes consultadas por el Herald señalaron que en la conversación se discutieron posibles condiciones para una salida negociada de Maduro.

Según esos reportes, los equipos de ambas partes repasaron escenarios sobre una eventual rendición, proceso que estaría condicionado por la recompensa de $50 millones de dólares que ofrece el Departamento de Estado por la captura del líder socialista.

Propuestas de Maduro rechazadas

De acuerdo con esas fuentes, Trump dejó claro que tanto Maduro como su esposa e hijo podrían abandonar Venezuela de forma segura, siempre y cuando lo hicieran de inmediato. En la llamada, Maduro habría planteado una amnistía amplia por los delitos atribuidos a su entorno, propuesta que fue descartada por Washington.

La negociación tampoco avanzó cuando el líder venezolano pidió conservar el control de las fuerzas armadas bajo un esquema similar al que se mantuvo en Nicaragua tras la victoria de Violeta Chamorro en 1990, a cambio de permitir elecciones libres., según el New York Post.

Según las fuentes citadas, esa solicitud también fue rechazada y se insistió en la renuncia inmediata de Maduro.

La oferta de amnistía incluía a colaboradores cercanos del mandatario, según la misma versión. Tras esos desacuerdos, la comunicación terminó sin señales de avance.

Mientras tanto, Trump ha intensificado la presión sobre Caracas. En días recientes subrayó que las fuerzas estadounidenses están listas para actuar contra las redes de narcotráfico venezolanas “por tierra”, después de sostener que las operaciones marítimas ya habían reducido significativamente el flujo de drogas.

