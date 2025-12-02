Agenda comunitaria NYC: convocatoria de beca para directores latinos, información sobre seguros de salud y mucho más

La convocatoria para la Beca The New York Community Trust Van Lier para directores jóvenes latinos 2026–2027 fue anunciada por Repertorio Español, el teatro de habla hispana más destacado del país, que hizo un llamado a que mujeres, artistas afrolatinos, indígenas y de la comunidad LGBTQIA+ se animen a postularse.

Esta beca ofrece a directores emergentes la oportunidad única de montar dos producciones profesionales en español en Repertorio Español.

Los requisitos para la beca incluyen que los candidatos sean hispanos/latinos, tengan 30 años o menos, hayan completado un BA, BFA o MFA en artes dramáticas y no estén actualmente inscritos en ninguna universidad ni en ningún programa de formación teatral a tiempo completo. Deben residir en uno de los cinco condados de la ciudad de Nueva York y ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

Los becarios ideales deberán tener experiencia previa en dirección, conocimiento profundo del teatro clásico del Siglo de Oro español y del teatro contemporáneo latinoamericano, así como familiaridad con dramaturgos hispanoamericanos.

La fecha límite para solicitar la beca Van Lier es el domingo 11 de enero del 2026.

Los postulantes deberán enviar sus propuestas (en inglés o en español) para las dos producciones que desean dirigir y presentar todos los materiales requeridos según se indican en el sitio web de Repertorio.

Se seleccionarán dos directores para la Beca Van Lier a partir de sus propuestas de producción y entrevistas presenciales. Los becarios dirigirán dos obras diferentes en español a lo largo de dos veranos.

La primera ronda de producciones, programada para el verano de 2026, incluirá obras contemporáneas escritas en español o por dramaturgos hispanoamericanos. La segunda ronda incluirá obras del Siglo de Oro español, que se presentarán en el verano de 2027.

Para obtener las pautas de la convocatoria, envíe un correo electrónico a aav@repertorio.org con el asunto “Van Lier 2026 Application”. Más información está disponible en el sitio web de la compañía en https://repertorio.nyc/program/187/directors.

Información sobre seguros de salud

Este sábado 6 de diciembre, NY State of Health y El Diario realizarán un evento en Key Food Supermarket, de Queens, donde no solo se le dará información vital para la adquisición de un seguro de salud sino que podrá ganar premios girando la ruleta. Usted y su familia merecen cobertura de salud de calidad y NY State of Health le ofrece ayuda personalizada y gratuita para guiarlo a través del proceso y determinar el mejor plan, asi como la asistencia financiera para los que Ud. es elegible. No desaproveche la oportunidad de obtener un seguro de salud económico y de calidad, y de paso llevarse a casa un premio.

Cuándo: Sábado, 6 de diciembre de 2025

Hora: 11 a.m. a 3 p.m.

Dónde: Key Food Supermarket, 155-14 Aguilar Ave., Flushing, NY 11367.

Salud es vida

La Latino Commission on Aids invita a su seminario web en español “Resiliencia con Salud Mental en las Festividades”, donde se conversará sobre estrategias prácticas de salud mental para manejar la soledad, el estrés, los recuerdos difíciles, el estigma, y las presiones familiares o sociales que suelen intensificarse en estas fechas. El presentador será Leandro Rodríguez, vicepresidente de la Latino Commission on Aids. Regístrese en https://latinoaids-org.zoom.us/webinar/register/WN_YtiHwUnOS62MIPCNaPQQug#/registration.

Cuándo: 11 de diciembre

Hora: 6 p.m.

Nominaciones para academias militares

El congresista Adriano Espaillat anunció que ya están abiertas las solicitudes del Congreso para que los estudiantes de último año de las escuelas secundarias del distrito puedan asistir a las Academias de Servicio Militar de EEUU. Los miembros del Congreso pueden nominar candidatos para su selección en cuatro de las cinco academias del servicio de los Estados Unidos: Academia Militar de los Estados Unidos (USMA), en West Point, NY; la Academia Naval de EEUU (USNA), en Annapolis, MD; la Academia de la Fuerza Aérea de EEUU (USAFA), en Colorado Springs, CO; y la Academia de la Marina Mercante de EEUU (USMMA), en Kings Point, NY. La Academia de la Guardia Costera de EEUU (USCGA), en New London, CT, no requiere una nominación del Congreso. Para solicitar una Nominación a la Academia Militar, se debe completar el formulario en Espaillat.house.gov. La fecha límite para las solicitudes es el miércoles, 31 de diciembre.

Ayuda para la calefacción

La gobernadora Kathy Hochul anunció este lunes, 1 de diciembre, que los neoyorquinos ya pueden solicitar asistencia para calefacción a través del Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP) para ayudar a cubrir el alto costo de la calefacción durante el invierno. El programa HEAP puede proporcionar hasta $996 a hogares elegibles, dependiendo de cómo calienten su hogar. Las solicitudes de asistencia se aceptan en los departamentos locales de servicios sociales y pueden presentarse en línea, por correo postal o en persona. Además, las personas mayores que necesiten ayuda con las solicitudes del HEAP pueden comunicarse con su oficina local para personas mayores o con la línea de ayuda de NY Connects al 1-800-342-9871.

Sueño de reyes

Del 13 de diciembre al 5 de enero, a las 3 p.m., en el Teatro SEA (107 Suffolk St.) se estará presentando Sueño de Reyes, una obra que narra el año en que, en lugar de seguir la Estrella, los Reyes Magos decidieron usar GPS. Esto los lleva no a Belén de Judea, sino a la casa de Jesús Rodríguez, un niño del barrio Belén de Trujillo Alto, Puerto Rico. Puede obtener más información en https://ci.ovationtix.com/27335/production/1249979.