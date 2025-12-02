Burger King lanza menú especial de Bob Esponja para compartir en familia

Bob Esponja llega a Burger King con un nuevo Menú King Jr. inspirado en la película. El paquete Fondo de Bikini ( SpongeBob’s Krabby Whopper) no solo vende artículos individuales, sino que ofrece una experiencia completa diseñada para ser compartida en familia, elevando el valor percibido del menú.

La SpongeBob’s Krabby Whopper tiene un empaque de una simpática caja Submarina con forma de piña. Se sirve con un pan cuadrado amarillo; también trae el Pastel de fresas y estrellas de Patrick y el Flotador de Piña Congelada Pirata son postres y bebidas Instagrameables que se salen del menú tradicional.

El Director de Marketing de BK, Joel Yashinsky y la Vicepresidenta Ejecutiva de Colaboraciones Mundiales de Paramount Pictures, Michelle Hagen coinciden que en colaboración es la más emocionante hasta la fecha, destacando la innovación y la inmersión en el mundo de Fondo de Bikini, según un comunicado.

Novedades del menú por tiempo limitado

El menú está inspirado en los personajes de la película de Bob Esponja y consta de las siguientes creaciones:

SpongeBob’s Krabby Whopper:

Hamburguesa de 1/4 lb. de carne de res 100% asada a la parrilla.

Servida en un pan cuadrado amarillo (color de especias naturales).

Toppings clásicos: queso americano, lechuga, tomates, pepinillos, cebollas, mayonesa y ketchup.

Croquetas de tocino y queso del Sr. Cangrejo:

Croquetas crujientes en forma de moneda, ideales para picar.

Rellenas de queso cremoso, trocitos de tocino y papa esponjosa.

Servidas en una caja de cartón inspirada en el Crustáceo Cascarudo.

Pastel de fresas y estrellas de Patrick (Patricio):

Postre inspirado en Patricio, el mejor amigo de Bob Esponja.

Rebanada de pastel con capas cremosas sabor fresa y vainilla.

Con corteza crujiente de migas de galletas de mantequilla y chispas rosas con forma de estrella.

Flotador de piña congelada Pirata:

Bebida helada, refrescante, con sabor a piña.

Cubierta con espuma fría con sabor tropical.

Paquete fondo de bikini (LTO):

Incluye los cuatro artículos de tiempo limitado.

Se sirve en una Caja Submarina con forma de piña.

Acompañado de un flotador mediano y 8 bolitas de tocino con queso.

Menú King Jr. de Edición Especial:

Para los pequeños de la familia.

Incluye una caja Under the Sea con forma de piña.

Contiene uno de los seis juguetes coleccionables de Bob Esponja™ y una corona de edición limitada.

Beneficios para los fanáticos:

Experiencia Pop-Up Exclusiva: Los fans de Miami podrán vivir una experiencia pop-up de BK x Bob Esponja el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en 701 NW 37th Ave, Miami, FL, 33125.

Los fans de Miami podrán vivir una experiencia pop-up de BK x Bob Esponja el en 701 NW 37th Ave, Miami, FL, 33125. Ventajas Royal Perks: Los miembros pueden pedir el menú a través de la app de BK con el mismísimo Bob Esponja y acceder a comidas exclusivas.

Los miembros pueden pedir el menú a través de la app de BK con el mismísimo Bob Esponja y acceder a comidas exclusivas. Estreno de la Película: La película Bob Esponja: En Busca de Pantalones Cuadrados™ se estrena en cines de EE. UU. el 19 de diciembre de 2025.

