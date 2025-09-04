Burger King trae de vuelta los Cini Minis y nuevas ofertas para el regreso a clases

Los fanáticos de Burger King disfrutarán esta semana de dos novedades en el menú: el regreso luego de 13 años de un desayuno dulce, los Cini Minis y una oferta especial para el regreso a clases, el nuevo BK Snackin’ Hour.

Desde el 27 de agosto, están disponibles en los establecimientos de Burger King a nivel nacional los Cini Minis, unos roles de canela minis. Este producto estará disponible por tiempo limitado.

Los Cini Minis debutaron en el menú por primera vez en 1998 y se mantuvieron hasta el 2012. Más recientemente, en noviembre de 2024, Burger King hizo pruebas en mercados selectos de Florida, hasta el 27 de agosto cuando se hizo oficial el regreso al menú.

Los Cini Minis son bocaditos dulces con la canela como ingrediente estrella, ideales para el desayuno, como snack después del trabajo o para cualquier hora para satisfacer un antojo.

Los Cini Minis son pequeños rollos de canela servidos con glaseado para mojar por un precio de $2.99.

También pueden adquirir Cini Minis como parte de sus paquetes Duo de $5 y Trio de $7.

Los Cini Minis regresan gracias a los fans en las redes sociales que desde hace tiempo, los usuarios han expresado su nostalgia por estos mini rollos de canela.

Todo comenzó en 2016 con una petición en Change.org, con el respaldo de más de 6,700 firmas pidiendo el regreso de este popular postre, reseña Today. El creador de la petición, Brett Pickett, escribió con emoción: “Los Cini-Minis fueron una parte importante de mi infancia… Exijo que los traigan de vuelta”.

Ofertas para el regreso a clases

Burger King trae los roles canela luego de trece años. Crédito: Shutterstock

Para el regreso a clases, el nuevo BK Snackin’ Hour de Burger King está disponible en todo el país del 1 al 5 de septiembre.

Con esta oferta, los clientes pueden obtener algunas de las delicias más populares de la marca gratis con cualquier compra de $1. Esta promoción es válida durante dos franjas horarias:

Desayuno: de 7 a 9 a. m.

de 7 a 9 a. m. Tarde: de 3 a 5 p. m.

A continuación, los detalles del BK Snackin’ Hour:

Gratis un pedido de Hash Browns con cualquier compra de $1 o más, todos los días de 7:00 a 9:00 a. m.

Gratis un pedido de 4 piezas de papas fritas con mozzarella con cualquier compra de $1 o más, todos los días de 3:00 a 5:00 p. m.

