Celebre su Año Nuevo Financiero: Una Sesión de Preguntas y Respuestas con Sherlyn Santana  Gerente Comunitario de New York City

A medida que 2025 llega a su fin, es un buen momento para reflexionar sobre el año y prepararse para el éxito en 2026. Ya sea que esté formando nuevos hábitos o perfeccionando su estrategia financiera, Sherlyn Santana, Gerente Comunitario de Chase en New York City, comparte consejos prácticos para fortalecer su bienestar financiero.

P: ¿Cuál ha sido un aprendizaje clave sobre bienestar financiero para ustedes en 2025?

R: Este año, me he inspirado el entusiasmo de la comunidad de New York City por la educación financiera. Aquí, la gente no teme soñar en grande: comprar una casa, ahorrar para el retiro, planificar la universidad o hacer crecer su negocio, y se muestran muy motivadas por el proceso para lograrlo. Una de las partes más gratificantes de mi trabajo es ayudarles a acceder a las herramientas y conocimientos para lograr esos sueños.

Una tendencia importante es la creciente complejidad del fraude y las estafas, que pueden afectar a cualquiera. Por eso, he dado prioridad a talleres sobre prevención de fraude, donde hablamos de las estafas más recientes, señales de alerta y pasos prácticos para proteger su información personal. Mantenerse informado es la mejor forma de protegerse. Chase ofrece estas clases gratuitas a toda la comunidad en persona o virtualmente.

P: Al cerrar el año, ¿qué debería tener en cuenta la comunidad de New York City sobre sus finanzas?

R: El nuevo año es una oportunidad para empezar de nuevo y crear hábitos que le preparen para el éxito. Aquí algunas ideas para comenzar:

Considere su presupuesto como un mapa personal: le muestra a dónde va su dinero y le ayuda a avanzar hacia sus metas. Dedique un momento cada mes para registrar ingresos y gastos. Un presupuesto alineado con sus prioridades le permite tomar decisiones con confianza.

Ahorrar no tiene que ser complicado. Incluso los depósitos pequeños y constantes suman con el tiempo. Automatice sus ahorros para que se realicen solos, como si se pagara a usted mismo primero. Ver crecer sus ahorros, sin importar la cantidad, da seguridad y tranquilidad.

Su puntaje de crédito es más que un número: es una llave para nuevas oportunidades, desde comprar una casa hasta iniciar un negocio. Fortalezca su crédito pagando a tiempo y manteniendo sus saldos bajo control.

P: ¿Qué consejos les daría a su comunidad para comenzar el año nuevo con el pie derecho en sus finanzas?

R: No importa en qué etapa esté, recomiendo hacer una revisión financiera de fin de año. Revise su presupuesto y ahorros, establezca metas realistas y elabore un plan sencillo para el nuevo año. Cualquier persona puede visitar su sucursal local de Chase y solicitar un chequeo financiero sin costo, sin importar con qué banco opere. Nuestros equipos viven y trabajan aquí, y estamos comprometidos con el bienestar de la comunidad.

Como gerente comunitario, me enfoco en la educación financiera y el trabajo conjunto con la comunidad. Ofrezco talleres gratuitos sobre presupuestos, ahorro, crédito y prevención de fraudes y estafas. Estos talleres están abiertos a todos y pueden ayudarle a empezar el año con el pie derecho.

P: ¿Qué iniciativas de bienestar financiero le entusiasman en 2026?

R: Me entusiasma ayudar a desmitificar el crédito en nuestra comunidad. El crédito puede parecer complicado, pero es una herramienta poderosa para abrir oportunidades, como comprar una casa, iniciar un negocio o conseguir mejores tasas. En mis talleres, explico lo básico: por qué es importante conocer su puntaje, cómo consultarlo y cómo mejorarlo—pague a tiempo, mantenga saldos bajos y evite deudas innecesarias. También hablamos de cómo el crédito puede ser el primer paso para alcanzar sus metas. Mi consejo: no deje de aprender sobre el crédito. Cuanto más sepa, más control tendrá sobre su futuro financiero

P: ¿Cómo puede la gente involucrarse y beneficiarse de su trabajo comunitario?

R: Participar es fácil y puede marcar la diferencia. Tenemos gerentes comunitarios en todos los estados dedicados a apoyar a sus vecindarios. Nuestros talleres gratuitos cubren presupuestos, ahorro, crédito y protección contra fraudes y estafas. Estas sesiones están abiertas a todos y son prácticas y acogedoras. Ya sea que busque orientación, quiera hacer preguntas o simplemente conectarse con otros, estamos aquí para ayudarle. Le animo a unirse, traer a un amigo y aprovechar los recursos disponibles en su comunidad.

P: Si pudiera dar un consejo financiero a la comunidad para 2026, ¿cuál sería?

R: Sea proactivo: revise sus finanzas, establezca metas claras y cree un plan para lograrlas. No espere a una crisis para empezar; los pequeños pasos de hoy pueden dar grandes resultados mañana. Y recuerde, no tiene que hacerlo solo. Nuestro equipo está aquí para ayudarle, ya sea que necesite una revisión rápida, quiera analizar opciones o requiera ayuda para crear un plan. No es necesario ser cliente de Chase para beneficiarse de nuestro apoyo. Queremos ayudar a nuestros vecinos a construir un futuro financiero más sólido, paso a paso.

El resultado final

El final del año es el momento perfecto para replantear sus metas financieras y tomar medidas positivas hacia un futuro más sólido. Visite su sucursal local de Chase para una revisión financiera gratuita, inscríbase en uno de mis talleres gratuitos y deje que nuestro equipo le ayude a comenzar 2026 con confianza.

