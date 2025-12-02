Conforman coalición para defender la ley ‘Raise the Age’ en Nueva York

Desde que la ley Raise the Age entró en vigor en 2018, ha impulsado un enfoque más justo y eficaz para la rendición de cuentas de los jóvenes. Sin embargo, la legislación enfrenta detractores que quieren revertirla.

Este martes, un grupo conformado por jóvenes, abogados, defensores, proveedores de servicios, clérigos y sindicatos, entre otros, presentaron la “Coalición para Proteger el Aumento de Edad: Construir Futuros, Invertir en la Juventud”, una alianza estatal de 221 organizaciones comprometidas con la preservación de la Ley de Aumento de Edad de Nueva York, la lucha contra la desinformación y la promoción de inversiones en la juventud que generen verdadera seguridad comunitaria en todo el estado de Nueva York.

Los representantes de la coalición iniciaron su trabajo instando a los legisladores a rechazar, durante la próxima sesión legislativa, cualquier intento de revertir “Raise the Age” y, en su lugar, pidieron garantizar su plena implementación mediante la liberación de casi mil millones de dólares en fondos estatales.

Estos fondos estarían destinados para desarrollar programas comunitarios, asesoramiento, mentoría y una gama continua de servicios para jóvenes que hacen que la rendición de cuentas sea significativa y duradera.

Los defensores subrayaron que la ley enfatiza la rehabilitación, la educación y las alternativas comunitarias que brindan a muchos jóvenes la oportunidad de cambiar de rumbo, a la vez que promueven una seguridad pública duradera.

Además, alegan que décadas de datos demuestran que tratar a los niños como adultos en el sistema legal penal no reduce la delincuencia ni la violencia.

El grupo sumó a la defensa de la ley el hecho que los datos de la ciudad de Nueva York muestran que los menores de 18 años son responsables de menos delitos violentos que hace una década, antes de que “Raise the Age” entrara en vigor.

“La ley Raise the Age (RTA) de Nueva York dejó en claro que procesar y castigar a jóvenes como adultos antes de que sus cerebros adolescentes estén completamente desarrollados es contrario a la ciencia, las buenas políticas públicas, la seguridad pública y la decencia común”, dijo Jessica Horani, presidenta de la Asociación de Abogados de Defensa Penal del Estado de Nueva York.

Horani agregó que los jóvenes de 16 y 17 años ahora pueden evitar el estigma de los antecedentes penales o el trauma carcelario, incluso después de ser acusados de un delito.

“La RTA está funcionando. Al brindarles la supervisión y el apoyo necesarios para que se recuperen, la sociedad logra resultados mucho mejores”, sostuvo.

Por su parte, la asambleísta Catalina Cruz enfatizó que los “enfoques puramente punitivos hacia los jóvenes causan daños duraderos y simplemente no nos mantienen más seguros”, recalcando que los datos y la evidencia son claros: “la delincuencia juvenil ha disminuido desde la aprobación de Raise the Age”.

La legisladora apremió a que en lugar de demonizar a los jóvenes, se invierta y amplíen los programas y apoyos comunitarios que se ha encontrado que funcionan, para mantenerlos en el camino correcto.

“Decenas de miles de neoyorquinos negros y latinos, como yo, han sufrido las brutales consecuencias de un sistema que se negó a tratarnos como niños cuando éramos niños”, declaró Darren Mack, codirector de Freedom Agenda. “Necesitamos proteger la ley Raise the Age y asegurarnos de que las inversiones prometidas a nuestras comunidades se realicen, para que todos puedan prosperar”.

Entre las 221 organizaciones que conforman la coalición se encuentran: Alliance of Families for Justice, Children’s Rights, Center for Justice Innovation, Citizens’ Committee for Children of New York Decarceration Project, End Prison Violence, Equality New York, Families & Friends of the Wrongfully Convicted, Freedom Agenda, Incarcerated Nation Network y Families United 4 Change.

El peso de la ley en los delitos violentos

Entre otros argumentos, la coalición desvirtuó los que sugieren que los adultos estén explotando a los adolescentes para que porten armas o cometan actos violentos escudándose en la ley “Raise the Age”, ya que no hay evidencia que los respalde.

En cambio si recordaron que dicha legislación garantiza que los jóvenes acusados de delitos graves respondan por sus actos, ya que todos los casos de delitos graves contra jóvenes de 16 y 17 años se inician en un tribunal penal para adultos. Los casos que involucran acusaciones de lesiones físicas graves, exhibición de un arma mortal o delitos sexuales, o cuando el juez determina “circunstancias extraordinarias”, permanecen en ese tribunal.

“Los jóvenes merecen segundas oportunidades”, declaró Andrew Birrell, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal. “ Los intentos de revertir ‘Raise the Age’ socavarían los resultados comprobados, privando a los jóvenes de su futuro sin ningún beneficio para la sociedad”.

Legislación histórica

En abril de 2017, Albany promulgó una legislación histórica que elevó a 18 años la edad a la que una persona es procesada automáticamente como adulta en Nueva York. Antes de eso, Nueva York tenía la vergonzosa distinción de ser uno de los dos únicos estados del país, junto con Carolina del Norte, que procesaba a todos los jóvenes de 16 y 17 años en tribunales penales para adultos.