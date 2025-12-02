Cuánto dinero debes tener para ser clase alta a los 40 años

Al llegar a los 40, muchas personas ya han acumulado ahorros, reducido deudas y adquirido mayor claridad sobre sus metas financieras a largo plazo. Pero una pregunta frecuente es: ¿cuánto patrimonio se necesita para que una persona de esa edad sea considerada parte de la clase alta en Estados Unidos? La respuesta, según especialistas en finanzas personales, es más concreta de lo que parece.

Un patrimonio entre $1.5 y $3 millones es el punto de partida

Robert Cannon, asesor financiero en Experity Wealth, estima que quienes logran posicionarse dentro de la clase alta a los 40 años suelen tener un patrimonio neto que oscila entre $1.5 millones y $3 millones, siempre que esté respaldado por decisiones financieras sostenidas.

Cannon explicó que esto implica diversificar inversiones en acciones, bonos, propiedades y activos alternativos, mientras se mantiene suficiente liquidez para emergencias.

El asesor indicó que sus clientes en ese rango revisan sus portafolios de forma periódica, ajustan su estrategia de acuerdo con las condiciones del mercado y reinvierten sus ganancias para fortalecer su patrimonio.

También destacó la importancia de mantener un presupuesto flexible que permita cubrir gastos inesperados sin afectar el capital destinado a inversiones.

Andreas Jones, experto en finanzas personales y fundador de KindaFrugal, coincidió en que el patrimonio no es el único indicador.

“Si bien un patrimonio de alrededor de $2 millones o más te coloca en el percentil superior en EE.UU., la verdadera fortaleza financiera proviene de cómo construiste, diversificaste y administraste esa riqueza”, afirmó.

La disciplina en el gasto es igual de determinante

Jones detalló que muchas personas con alto patrimonio evitan caer en la llamada inflación del estilo de vida, es decir, no incrementan sus gastos al mismo ritmo que aumentan sus ingresos.

“En cambio, priorizan ahorrar e invertir incluso cuando sus ingresos crecen, permitiendo que el interés compuesto trabaje a su favor”, señaló.

El especialista añadió que quienes conservan su estatus de clase alta suelen contar con múltiples fuentes de ingresos y portafolios diversificados.

Lafayette Federal Credit Union respalda este enfoque al señalar que los ingresos variados aportan estabilidad y amplían las opciones financieras del individuo.

Jones resumió los activos más comunes en este grupo: “Estos van desde cuentas de retiro y bienes raíces hasta acciones, bonos e intereses empresariales”.

Además, suelen mantener un fondo de emergencia que cubra entre seis y doce meses de gastos, lo que protege su planeación financiera en caso de crisis de mercado o imprevistos costosos.

Según Jones, otro rasgo distintivo es que cuentan con una hoja de ruta clara para su retiro, para la educación de sus hijos y para otros hitos importantes de la vida, guiada frecuentemente por planificación fiscal y revisiones constantes del portafolio.

Cómo alcanzar este nivel de estabilidad financiera

Para quienes aspiran a situarse en este rango, Cannon recomienda enfoques más estratégicos que arriesgados.

Aseguró que la clave es la constancia: “Reequilibra los portafolios al menos una vez al año, administra la deuda de forma estratégica y planifica de manera integral impuestos, seguros y necesidades patrimoniales”.

El asesor subrayó que la solidez financiera no depende únicamente del ingreso, sino de decisiones deliberadas tomadas a lo largo del tiempo.

En sus palabras, la riqueza sostenida depende tanto de elecciones inteligentes como del potencial de ganancias.

