Warren Buffett se despide con sabiduría: sus 11 consejos esenciales para la vida y las finanzas

Warren Buffett, a sus 95 años, anunció este lunes su despedida de Berkshire Hathaway con una emotiva llena de reflexión, donde aprovechó para confirmar cómo será su sucesión y su preocupación por mantener su enfoque en la filantropía, dejando un legado de sabiduría para las futuras generaciones de inversores. Su misiva es una especie de despedida del mundo empresarial y es su último mensaje como director ejecutivo y presidente de la compañía.

Buffett es reconocido por su papel destacado en el mundo financiero, pero también destacó por el conjunto de reflexiones y recomendaciones realizadas a su sucesión extraídas de su propia experiencia empresarial para culminar una era en una de las empresas más influyentes de Estados Unidos, con algo más que un testamento.

Si bien Buffett, a sus 95 años, mantiene una buena salud, sí tiene dificultades para leer y moverse a causa de su avanzada edad. “Para mi sorpresa, me suelo sentir bien. Aunque me muevo lentamente y leo con una dificultad creciente, sigo acudiendo a la oficina cinco días por semana, donde trabajo con personas excepcionales”, señaló en su carta, con un toque muy personal, donde confirmó su retiro del escenario público y de la dirección de Berkshire Hathaway.

“Ya no estaré escribiendo el informe anual de Berkshire ni hablando durante horas en la reunión anual”. Y agregó: “Voy a ‘callar’”, una frase común en el Reino Unido y posteriormente incluyó recuerdos de la evolución de su vida profesional, pero también destacó el valor de los vínculos, las buenas decisiones y una actitud positiva ante el fracaso y el éxito.

También narra las distintas etapas por las que atravesó el grupo, desde que asumió el control de Berkshire Hathaway en 1965, cuando operaba como fabricante textil, hasta convertirla en una de las compañías más grandes de los Estados Unidos, solo detrás de gigantes como NVIDIA y Amazon en capitalización bursátil.

La sucesión de Warren Buffett

De acuerdo con Bloomberg, su fortuna personal supera los $150,000 millones de dólares, por lo que uno de los anuncios más esperados es el del destino de sus más de 2.7 millones de acciones de Berkshire Hathaway:

Buffett explicó que convertirá 1,800 acciones clase A en 2.7 millones de acciones clase B, que donará a cuatro fundaciones familiares:

1,5 millones de acciones a The Susan Thompson Buffett Foundation

400,000 acciones a The Sherwood Foundation

400,000 acciones a The Howard G. Buffett Foundation

400,000 acciones a NoVo Foundation

Estas donaciones tienen un valor estimado de unos $1,300 millones de dólares. El magnate decidió no heredarlas a sus tres hijos de 72, 70 y 67 años, porque “han superado la edad normal de jubilación” y tienen tres fideicomisarios suplentes en caso de fallecimiento prematuro o discapacidad.

Además, explicó que necesitaba “acelerar el ritmo de las donaciones en vida” a las tres fundaciones de sus hijos para “aumentar la probabilidad de que distribuyan lo que esencialmente será la totalidad de mi patrimonio antes de que los nuevos fideicomisarios los reemplacen”.

La decisión confirma el interés de Buffet por destinar parte de su fortuna hacia fines benéficos, incluso después de su retiro.

Luego, se dedicó a explicar cómo se gestionará la transición ejecutiva en Berkshire Hathaway: a principios de 2026, Greg Abel asumirá formalmente la presidencia y dirección ejecutiva de la firma. Abel es actual vicepresidente y responsable directo de las operaciones no ligadas a seguros:

“Greg Abel superó las altas expectativas que tuve para él cuando pensé que debía ser el próximo CEO de Berkshire”, señala Buffett y agrega: “posee un conocimiento sobre nuestros negocios y nuestro personal incluso más agudo que el mío en este momento, y aprende rápido cuestiones que muchos CEOs ni siquiera consideran”.

Sin embargo, advirtió que planea mantener contacto con los accionistas a través de un mensaje anual dirigido a ellos y a sus propios hijos. “Los accionistas individuales de Berkshire forman un grupo muy especial, generoso con quienes menos tienen. Disfruto la oportunidad de tener ese contacto”, escribió.

Reflexiones personales y legado

En el lado personal de su reflexión, Buffett recorrió su infancia en Omaha, habló de su vínculo con Charlie Munger, su socio y amigo de más de seis décadas, y otras figuras clave de su vida empresarial, como Don Keough, ex presidente de Coca-Cola y director de Berkshire Hathaway.

También reflexionó además sobre la desigualdad, la suerte, el comportamiento humano, la envidia y la codicia. Recordó que “cuando ayudas a alguien, ayudas al mundo. La amabilidad no cuesta nada, pero vale mucho”.

Asimismo reveló que en 1958 compró su primera y única casa, y que sus hijos siempre asistieron a escuelas públicas y agradeció por haber recibido una “excelente educación” en la escuela pública y compartió una lista de consejos útiles para la vida personal y las finanzas:

11 consejos de Warren Buffett para las finanzas y la vida saludables

No te castigues por errores pasados; aprende al menos un poco de ellos y sigue adelante. Nunca es tarde para mejorar. Elige a los héroes correctos y sigue su ejemplo Recuerda a Alfred Nobel, quien cambió su comportamiento tras leer accidentalmente su propio obituario. No esperes una confusión periodística: decide cómo quieres que sea tu obituario y vive tu vida para merecerlo La grandeza no proviene de acumular grandes cantidades de dinero, publicidad o poder en el gobierno. Cuando ayudas a alguien, ayudas al mundo. La amabilidad no tiene costo pero también es invaluable La Regla de Oro es una excelente guía para comportarse Ten presente que la persona encargada de la limpieza es tan humana como el presidente del directorio Elige a tus héroes con mucho cuidado y trata de imitarlos. Nunca serás perfecto, pero siempre puedes ser mejor No desesperes si el precio de la acción cae 50% u otra cifra importante; Estados Unidos y las acciones de Berkshire se recuperarán Los directores de una empresa deben estar atentos y hablar cuando sea necesario, especialmente si un CEO o ejecutivo sufre enfermedades incapacitantes Agradece a Estados Unidos por las oportunidades, aunque la distribución de recompensas a veces sea injusta. No temas a fracasos o decepciones; son inevitables. Simplemente intenta mejorar lo que habitualmente logran el gobierno o la filantropía privada.

