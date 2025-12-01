¿Cómo crear un fondo de emergencia con estrategias efectivas?

Las emergencias financieras son inevitables, pero a menudo cuando aparecen provocan severos problemas para el gasto periódico. Con un 70% de los estadounidenses enfrentando gastos inesperados, establecer un fondo de emergencia es una herramienta vital para prevenir futuros problemas económicos y evitarte problemas mayores.

Contar con un fondo para emergencias puede sacarte de un problema si se te avería el coche, te roban la computadora o tuviste una visita sorpresa al médico, con un poco de dinero guardado para emergencias, puedes afrontarlas su meterte en problemas.

“Hay tantas cosas que suceden en nuestras vidas que no esperamos y la mayoría de ellas requieren medios financieros para superarlas”, explica Miklos Ringbauer, contador público certificado.

Dinero para sortear una emergencia, incluso con deudas

Los expertos en finanzas personales recomiendan tener de tres a seis meses de tu presupuesto mensual en un fondo de emergencia, aunque estas cantidades lucen muy complicadas cuando vives al día o si tienes deudas. Sin embargo, es aún más crucial crear un fondo que te proporcione seguridad financiera que te ayude en tiempos de crisis.

“Los fondos de emergencia permiten evitar mayores deudas”, afirmó Jaime Eckels, planificador financiero certificado y líder en gestión patrimonial de Plante Moran Financial Advisors.

En caso de que tengas un problema con tus tarjetas de crédito y varios préstamos personas, Rachel Lawrence, directora de asesoramiento y planificación de Monarch Money, recomienda realizar los pagos mínimos mientras creas un fondo de emergencia y, una vez que alcances una cantidad que se ajuste a tu estilo de vida, puede volver atrás y abonar mayores cantidades para liquidar tus deudas de forma más agresiva.

De cualquier forma, estas son algunas recomendaciones de expertos para tener una bolsa de dinero para emergencias o emprender algún proyecto financiero o de vida:

Comienza con pequeñas metas

Si la idea de tener tres o seis meses de tu presupuesto mensual ahorrado, puedes empezar con un objetivo más pequeño. Lawrence recomienda empezar con $1,000 y luego ir incrementando la bolsa hasta llegar a uno, tres y seis meses de gastos. La forma de ahorrar varía según tus ingresos y tu presupuesto. Pero el objetivo es comenzar con metas pequeñas y alcanzables para crear un fondo sin sentirte agobiado económicamente: “Incluso si empiezas con $20 directamente de tu sueldo, esas pequeñas cosas pueden sumar”, dijo Eckels.

Finalmente, recomienda guardar el dinero ahorrado en una cuenta separada de su cuenta de ahorros habitual, idealmente, que te otorgue alto rendimiento, que te dé un rendimiento más alto que tu cuenta tradicional.

Decide la cantidad adecuada para tu presupuesto

Saber cuánto ahorrar depende de tu situación. Lawrence sugiere que analizar tus propias responsabilidades financieras para estimar el monto objetivo ideal para tu presupuesto.

Para profesionales solteros sin responsabilidades significativas, como una hipoteca o un automóvil, podrías requerir de $2,000 a $3,000. Mientras que las personas con hijos o mascotas tendrían que ahorrar para cubrir los gastos de seis meses.

“No existe una solución universal. Cada persona es diferente, especialmente si tienes gastos variables mensuales”, dijo Ringbauer.

Lawrence recomienda a los trabajadores que tienen ingresos variables que creen dos fondos de emergencia: uno para cubrir los meses de bajos ingresos y otro para emergencias reales. Para aumentar su fondo de reserva, Lawrence también sugiere reservar algo de dinero durante los meses de altos ingresos.

“Así, cualquier mes que tengas menos dinero, puedes retirarlo de la reserva y no pasa nada”, señala.

Automatiza tus ahorros

Eckels recomienda configurar ahorros automáticos como un pago más de tu presupuesto habitual, para crear su fondo de emergencia y que te sea descontado tan pronto como llegue tu pago para crear un hábito de ahorro sin tener que transferir el dinero manualmente.

También recomienda abrir una cuenta separada, que no esté en el mismo banco que tu cuenta corriente, para que no tengas tentación de transferir el dinero en un caso que no sea de emergencia.

Hazlo visual

Según Lawrence, ser creativo en la forma en que sigues tu progreso puede motivarte, idealmente con un método que te brinde alegría: “Quieres que tu cerebro se sienta recompensado tan a menudo como sea posible cuando ves un gran progreso”, dijo.

Algunas opciones incluyen dibujar un rastreador tipo termómetro y mantenerlo actualizado a medida que avanzas tu ahorro, crear un rastreador de creación de hábitos en tu teléfono o usar una aplicación de presupuesto con una herramienta de seguimiento.

Ahorra tus ingresos inesperados

Si tu presupuesto es realmente ajustado y no tiene mucho margen para reservar dinero para tu fondo de emergencia, Lawrence recomienda ahorrar los ingresos inesperados:

“Grandes cantidades de dinero inesperadas, como reembolsos de impuestos o recibir un tercer sueldo cuando normalmente te pagan dos veces al mes, o un bono, son tus mejores maneras de progresar cuando estás ajustado de dinero”, dijo.

La experta sugiere reservar el 10% de tus ganancias inesperadas para el gasto corriente y el resto para su fondo de emergencia. Con este desglose, puedes incrementar tu ahorro y sentirte recompensado ​​por los ingresos inesperados.

Si lo usas no te sientas culpable

En caso de un gasto imprevisto que te obligue a ir a tu fondo de emergencia, no te sientas culpable, señala Lawrence. “Es mejor pensar en cómo se ha logrado el objetivo de crear una red de seguridad financiera”, indica.

“No te sentirías mal por usar tu pago inicial para comprar una casa, no te sentirías mal por ahorrar para la jubilación, en realidad para jubilarte”, dijo Lawrence.

