Los trabajos con mayor riesgo de ser reemplazados por IA en 2026

La inteligencia artificial (IA) avanza con una velocidad que ya no permite pensar que este fenómeno es pasajero, sino que representa una transformación activa del mercado laboral.

Tanto defensores como escépticos coinciden en que la automatización está reconfigurando la estructura de empleo en Estados Unidos, donde la inversión pública y privada en tecnología se ha disparado.

De hecho, un estudio reciente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) reveló que la IA podría reemplazar al 12% de los trabajadores del país en 2026, un equivalente a $1,200 millones en salarios.

Los investigadores señalan que el impacto real dependerá de factores como decisiones empresariales, políticas públicas y la capacidad de adaptación de los trabajadores.

Lista de trabajos que la IA podría reemplazar en 2026

1. Roles tecnológicos y de informática

El estudio del MIT indica que los trabajos dentro de la informática son los más expuestos debido a que la adopción actual de IA se concentra en esos sectores.

Profesiones como ingenieros de software, científicos de datos, analistas, gerentes de programa y desarrolladores son especialmente vulnerables. Paradójicamente, quienes construyen estas herramientas son también quienes verán mayor automatización en tareas de codificación, depuración y análisis.

2. Trabajo cognitivo y administrativo

Las tareas administrativas y de análisis, presentes en sectores financieros, contables y de servicios empresariales, figuran entre las que podrían desaparecer más rápido.

Esto incluye funciones como coordinación administrativa, procesamiento de información, análisis financiero y revisión de datos. La IA ya realiza parte de estas tareas a una velocidad y costo difícil de igualar.

3. Servicios profesionales y atención sanitaria

Aunque parezca lejano, el estudio advierte que áreas profesionales ligadas a la gestión sanitaria o la administración de servicios también muestran niveles altos de exposición.

La IA puede asumir tareas de organización, registro, clasificación y procesamiento que antes requerían horas de trabajo humano.

4. Ocupaciones culturales, de ventas y atención al cliente

Otro análisis, publicado por Microsoft en julio pasado, amplía la lista de las profesiones en riesgo al observar miles de conversaciones reales con su herramienta Copilot. Según esa medición, los trabajos con mayor aplicabilidad de IA incluyen:

Intérpretes y traductores

Historiadores

Auxiliares de pasajeros

Representantes de ventas de servicios

Escritores y autores

Representantes de servicio al cliente

Programadores de herramientas CNC

Operadores telefónicos

Empleados de viajes y agentes de billetes

Locutores de radio y DJs

Estos roles presentan tareas repetitivas o altamente digitalizables que los modelos actuales pueden ejecutar con rapidez y precisión.