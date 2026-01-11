La IA apuesta por Nueva York y abre 230 nuevos puestos de trabajo

Nueva York vuelve a quedar en el centro del mapa tecnológico. En un momento en el que la inteligencia artificial avanza a gran velocidad y redefine el mercado laboral, una nueva empresa del sector anunció su llegada al estado con una inversión millonaria y la creación de 230 puestos de trabajo. El dato no pasó desapercibido y ya despierta interés entre profesionales, inmigrantes calificados y quienes buscan una oportunidad laboral en Estados Unidos.

El anuncio llega en un contexto clave: las compañías de IA compiten por talento, los estados buscan atraer inversión de alto impacto y miles de trabajadores se preguntan dónde estarán los empleos del futuro. Nueva York parece querer dar una señal clara.

ElevenLabs expandirá sus operaciones en Nueva York

La empresa de inteligencia artificial que realizó el anuncio es ElevenLabs, que confirmó que ampliará sus operaciones en el estado de Nueva York como parte de su plan de crecimiento en Estados Unidos. La información fue confirmada oficialmente por la gobernadora Kathy Hochul, quien destacó el impacto positivo que tendrá la inversión en el empleo y en el desarrollo tecnológico del estado.

Según lo anunciado, la expansión permitirá la creación de más de 230 nuevos puestos de trabajo y consolidará a Nueva York como un centro clave para el desarrollo de tecnologías basadas en inteligencia artificial, especialmente en áreas vinculadas a software, datos y soluciones digitales avanzadas.

Desde el gobierno estatal remarcaron que este tipo de inversiones forman parte de una estrategia más amplia para atraer empresas tecnológicas de alto valor agregado, capaces de generar empleo calificado y fortalecer la economía local a largo plazo.

Puedes ver: Mejores apps de inteligencia artificial para aprender inglés

Una inversión que va más allá del número de empleos

La llegada de esta empresa de inteligencia artificial no solo implica nuevos puestos de trabajo. También refuerza la estrategia del estado de consolidarse como un polo tecnológico fuerte, capaz de competir con otros centros tradicionales de innovación.

Cuando una compañía de este tipo se instala, el impacto suele multiplicarse: genera empleo indirecto, activa proveedores y servicios locales, atrae talento de otras regiones y fortalece el ecosistema emprendedor.

Por eso, el anuncio es leído como una apuesta a largo plazo y no como un movimiento aislado.

Vista aérea del skyline de Nueva York que representa la expansión de empresas de inteligencia artificial y la creación de nuevos empleos tecnológicos. Crédito: Imagen ilustrativa generada con Inteligencia Artificial | Impremedia

Qué tipo de trabajos se crearán

Aunque el foco suele ponerse en los perfiles más técnicos, las empresas de inteligencia artificial suelen demandar una amplia variedad de roles. Además de ingenieros y especialistas en datos, suelen abrirse oportunidades en:

Desarrollo de software.

Análisis y gestión de datos.

Soporte técnico.

Operaciones y administración.

Ventas y desarrollo de negocios.

Esto amplía el alcance del anuncio y lo vuelve relevante para perfiles diversos, no solo para expertos en programación avanzada.

Una oportunidad concreta para hispanos en Estados Unidos

Para la comunidad hispana que vive en Estados Unidos, este tipo de inversiones tiene un valor adicional. Nueva York es uno de los estados con mayor presencia de inmigrantes y una larga tradición de integración laboral en sectores calificados.

Profesionales trabajan en una oficina de inteligencia artificial en Nueva York, en un contexto de expansión del sector tecnológico y creación de empleo. Crédito: Imagen ilustrativa generada con Inteligencia Artificial | Impremedia

En la industria tecnológica, cada vez pesan más las habilidades y la experiencia que el origen. Para profesionales hispanos con formación en tecnología, sistemas, análisis de datos o áreas digitales, el desembarco de nuevas empresas abre una ventana real de crecimiento y estabilidad laboral.

Por qué la inteligencia artificial elige Nueva York

Aunque otros polos tecnológicos siguen siendo relevantes, Nueva York reúne condiciones difíciles de igualar: es un estado donde hay un claro acceso a talento altamente calificado y es estrecho el vínculo con universidades y centros de investigación.

Además, cuenta con infraestructura tecnológica avanzada y conexión directa con sectores como finanzas, salud y medios.

La inteligencia artificial necesita datos, capital y mercados grandes. Nueva York ofrece ese combo y busca capitalizarlo.

Lo que este anuncio anticipa para 2026

La llegada de esta empresa podría ser una señal de lo que viene. Todo indica que en los próximos meses se intensificará la competencia por talento tecnológico y crecerá la demanda de perfiles vinculados a la IA.

El mensaje de fondo es claro: por más que muchos la perciben como el apocalipsis para muchas profesiones y empleos, lo cierto es que la inteligencia artificial ya genera empleo real y llos estados compiten por atraer estas inversiones. No lo dudes: capacitarse en tecnología es cada vez más clave. Las oportunidades en el sector son infinitas.

Muchos jóvenes temen que su trabajo sea reemplazado por algoritmos o herramientas automatizadas, pero también se abrirán muchas oportunidades. Crédito: Shutterstock

Dónde informarse para solicitar empleo en esta empresa de IA

Por ahora, el anuncio confirma la inversión y la creación de más de 200 empleos, pero no se habilitó un proceso de postulación pública inmediato. Según trascendidos, la empresa planea abrir las búsquedas de manera gradual y a través de canales específicos, como el sitio web oficial de la empresa, en la sección Careers, y a través de LinkedIn, tanto en la página corporativa como en publicaciones de reclutadores.

También habrá publicaciones en portales de empleo tecnológicos con foco en Estados Unidos.

Para quienes estén interesados en este tipo de oportunidades laborales, lo recomendable es actualizar el perfil de LinkedIn en inglés, destacar experiencia en tecnología, datos o áreas digitales y seguir a la empresa y a referentes del sector. Es clave también mantener alertas activas en portales de empleo.

Este anuncio no garantiza un empleo inmediato, pero sí marca una señal clara: Nueva York seguirá concentrando oportunidades laborales en inteligencia artificial y tecnología durante 2026.

Puedes ver:

Cómo actualizar tu currículum en 2026 para obtener un buen trabajo

Cómo evitar fraudes al buscar empleo online

Pequeños negocios hispanos de NY tratan de montarse en el tren de la Inteligencia Artificial: “Si no desaparecemos”

Cómo exprimir al máximo los reembolsos históricos de 2026: Guía para el trabajador latino