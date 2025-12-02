México anuncia partido contra Cristiano Ronaldo y Portugal en el Estadio Azteca

Ya es un hecho. Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal vendrán a México para jugar un encuentro amistoso en el Estadio Banorte, antiguamente conocido como Estadio Azteca. Así lo anunció este martes la selección mexicana en redes sociales.

En un comunicado y con un video en las diferentes plataformas de redes sociales, el Tri confirmó que jugarán ante el campeón de la Nations League como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, de la que serán anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

¡De élite!🌎



Nos mediremos a un Campeón de Europa 🇲🇽🆚🇵🇹 en juego de preparación de cara al Mundial 2026 🏆.



Incondicionales, tenemos una cita en el @EstadioBanorte. 🏟#SomosMéxico💚🤍❤️



*Publicidad para México pic.twitter.com/jJbUwAcg0i — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 2, 2025

El partido se disputará el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) en la Ciudad de México. Será el primer encuentro del Tri que este recinto deportivo albergará bajo ese nombre.

El partido se disputará a las 19:00 hora local en México y a las 17:00 ET. Además, cabe recordar que el ‘Coloso de Santa Úrsula’ se convertirá en el primer y único estadio del planeta en albergar tres juegos inaugurales de un Mundial (México 1970, México 1986 y el próximo 2026).

Portugal y México se han enfrentado en cinco ocasiones, contando amistosos y partidos oficiales. El historial se decanta para los lusos con tres victorias y dos empates. El Tri nunca ha ganado.

El primer choque se dio en abril de 1969, un amistoso en Lisboa que terminó en empate 0-0. En 2006, en la fase de Grupos del Mundial de Alemania, Portugal venció 2-1 con goles de Maniche y Simao. Francisco Fonseca anotó por México.

En junio de 2014, otro amistoso internacional volvió a mostrar la superioridad portuguesa: un gol solitario de Bruno Alves en los minutos finales dio el triunfo 1-0 a Portugal. Ese partido se jugó en Estados Unidos como preparación para el Mundial de Brasil 2014.

En 2017 se vieron dos veces en el mismo torneo. La Copa Confederaciones en Rusia. En la fase grupos Portugal empató a dos goles. Javier ‘Chicharito’ Hernández y Héctor Moreno le aguaron la fiesta a los lusos.

Días después se enfrentaron por el tercer lugar y Portugal venció 2-1 en la prórroga tras remontarle el partido a los centroamericanos.

México vs. Bélgica

No fue el único amistoso que anunció la FMF, ya que tres días después del duelo ante Portugal, se verán las caras ante Bélgica.

Los dirigidos por Javier Aguirre jugarán el 31 de marzo de 2026 en Estados Unidos. México viajará a Chicago para recibir en el Soldier Field a su similar de Bélgica.



Sigue leyendo:

· Sergio ‘Kun’ Agüero sobre México: “Nunca han sido rival para nosotros”

· Estos serían los posibles rivales de México en el sorteo del Mundial 2026

· FIFA indulta a Cristiano Ronaldo con benévola sanción y podrá debutar en el Mundial 2026