Sergio ‘Kun’ Agüero sobre México: “Nunca han sido rival para nosotros”

“Para nosotros nunca México ha sido específicamente un rival”, con esa frase Sergio ‘Kun’ Agüero aclaró que la rivalidad con el Tri no es tal. En una entrevista exclusiva con El Diario de Nueva York, el exjugador aseguró que los enfrentamientos en mundiales y la cobertura de la prensa han incrementado el morbo de los partidos.

“Para nosotros nunca México ha sido específicamente un rival. Lo que ha pasado es que nos hemos enfrentado en muchos mundiales en fase de grupos o ronda eliminatoria y eso, quizá, en un Mundial, enfrentarte con tu vecino latino hace que termines siendo rival”, analizó.

Sergio ‘Kun’ Agüero cree que del roce nace el choque

El 'Kun' considera que del roce nace el choque.

“Si hubiese pasado que en muchos Mundiales nos encontrábamos con Colombia varias veces, tendríamos mucha rivalidad con Colombia, además de jugar en las Eliminatorias”, ejemplificó.

“México desea ganarle a Argentina”

Argentina y México se han visto las caras cuatro veces en Copas del Mundo, con un balance contundente: cuatro victorias albicelestes, cero empates y cero triunfos mexicanos. 13 goles a favor de Argentina contra apenas cinco de México.

La primera vez fue Uruguay 1930. Las otras tres se dieron en el siglo 21 en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Qatar 2022. Este historial contundente y adverso fue interpretado por Agüero como una declaración de intenciones. La rivalidad con México se ha intensificado, en parte, por el deseo de romper la hegemonía.

“Yo creo que eso hizo la rivalidad, enfrentarnos tanto en mundiales. Para nosotros nuestro rival de toda la vida fue Brasil y eso no va a cambiar nunca. Yo creo que el hecho de que México no le ha ganado mucho a Argentina, hace que deseen ganarle en algún momento a Argentina”, señaló.

El exgoleador de Atlético de Madrid, Manchester City y FC Barcelona, argumentó que el fenómeno de las redes sociales ha generado una narrativa y perspectiva de enfrentamiento que no se corresponde con la realidad.

“Hoy, con todo el tema de redes sociales, hace que sea muy grande una rivalidad que no lo es. Muchos argentinos quieren a los mexicanos y muchos mexicanos nos quieren a nosotros. Hoy con las redes sociales y todo lo que se habla termina confundiendo a la gente y haciendo una pelea innecesaria”, concluyó.

La polémica de Agüero con México en Qatar 2022

En la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, Argentina ganó 2-0 a México con goles de Messi y Enzo Fernández. Esa derrota dejó herida de muerte a los aztecas, que salieron eliminados tras disputar los primeros tres partidos.

Tras el partido, circuló un video del vestuario argentino donde se veía una camiseta de México en el suelo mientras los jugadores festejaban. Esa playera fue intercambiada entre Messi y Andrés Guardado.

A Messi lo acusaron en redes sociales de supuestamente irrespetar los colores del Tri por haber “limpiado el piso” del vestuario con la playera. La polémica escaló tanto que el boxeador Saúl ‘Canelo Álvarez’ intervino en Twitter (ahora X) para amenazar a ‘La Pulga’ con golpearlo.

Sergio ‘Kun’ Agüero, excompañero y amigo cercano de Messi, salió a responderle públicamente a Álvarez. En su mensaje, le señaló al púgil de no saber de fútbol.

“Seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”, explicando que es normal que las camisetas queden en el suelo tras un partido.



