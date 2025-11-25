FIFA indulta a Cristiano Ronaldo con benévola sanción y podrá debutar en el Mundial 2026

La primera expulsión de su carrera con Portugal le ha salido barata a Cristiano Ronaldo. Este martes se conoció que el Comité de Disciplina de la FIFA solo le otorgó un partido de sanción que ya cumplió en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia.

Ronaldo recibió dos encuentros más de sanción, pero fueron condicionados al “comportamiento”. Es decir, se activarán si CR7 vuelve a incurrir en una incidencia de este tipo o un lance violento de juego que derive en una nueva expulsión.

After Cristiano Ronaldo’s straight red card in Portugal’s second-to-last UEFA World Cup qualifier, FIFA announced that his remaining two-game suspension will be delayed until after the 2026 FIFA World Cup 🇵🇹 pic.twitter.com/0ctzb8U2cX — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 25, 2025

El portugués ya cumplió su partido de sanción ante Armenia cuando Portugal jugó su último partido de clasificación y ganó por 9-1 sobre Armenia, sellando su clasificación al Mundial 2026.

Cristiano fue expulsado el pasado 13 de noviembre en Dublín durante un partido ante Irlanda del Norte. Se convirtió en su primera expulsión con Portugal en 226 encuentros.

El luso vio la expulsión tras una agresión al defensa irlandés Dara O´Shea. Ronaldo lanzó su brazo para zafarse de un agarrón y terminó impactando en el rostro del jugador. El árbitro sueco Glenn Nyberg, que primero le mostró cartulina amarilla, terminó expulsándolo con roja directa tras revisar el VAR.

El astro luso estuvo a nada de quedarse sin disputar los primeros encuentros de la fase de grupos del Mundial que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA contempla un castigo mínimo de dos encuentros cuando una acción se considera juego brusco grave. Según el Código disciplinario, en el capítulo 2, artículo 14.1, apartado E, se aplican “al menos dos partidos por juego brusco grave”.

Naturalmente, fue la sanción que recibió, pero con un condicionamiento que permitirá jugar casi con seguridad el Mundial desde el inicio.

Si la FIFA hubiese considerado que se trató de una acción de juego brusco grave con violencia intencional; el artículo 14.1 del Código especifica que podría recibir “al menos tres partidos o un período de tiempo apropiado por agresión, incluyendo golpes con el codo, el puño, una patada, un mordisco, un escupitajo o cualquier agresión a un oponente o a una persona que no sea un árbitro”.



