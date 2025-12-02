Michael Bradley, exjugador del USMNT, suena como candidato para entrenar a New York Red Bulls

Michael Bradley deslumbró en el mediocampo del USMNT y ahora lo hace desde los banquillos. Entrenador del New York Red Bulls II, el ex mediocampista ahora suena como candidato para tomar las riendas del primer equipo.

De acuerdo con ‘The Athletic’, el joven director técnico está la lista del proceso de elección para el nuevo entrenador del conjunto neoyorquino. Bradley apenas lleva unos meses con el segundo equipo de RBNY y ya conquistó el título de la MLS Next Pro.

Quién fuese capitán de la selección de Estados Unidos asumió las riendas del equipo este verano. Se trata de su primera experiencia como entrenador principal luego de acompañar a su padre, Bob Bradley, en el Stabaek de Noruega.

También formó parte del cuerpo técnico de Jesse Marsch en la selección de Canadá como invitado. Hace meses, Bradley reconoció que su decisión de unirse a RBNY fue por la capacidad de desarrollo que ofrece la franquicia a los entrenadores.

Asimismo, el exjugador reveló que sostuvo una conversación “determinante” con exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ahora Director Global de Fútbol del grupo Red Bull.

“Una de las cosas que he podido hacer en los últimos meses es pasar tiempo en varias ocasiones con Jürgen. Y cuando tienes esa oportunidad, y lo escuchas hablar del juego, y ves su pasión y energía, es increíble,” comentó Bradley en su momento.

Bradley tuvo una distinguida carrera como futbolista, con 151 partidos con la selección de Estados Unidos y pasos por clubes como Borussia Mönchengladbach, Roma y Toronto FC, donde ganó la MLS Cup en 2017.

Michael debutó con New York Red Bulls en 2004, aunque para ese entonces se llamaban MetroStars. Tras dos temporadas se marchó al SC Heerenveen de Países Bajos y anotó 15 goles en una temporada en la Eredivisie.

En 2008 se marchó al Borussia Mönchengladbach. Estuvo tres campañas hasta que en 2011 decidió aterrizar en la Premier League de Inglaterra para jugar con Aston Villa.

No tuvo mucha suerte y ese mismo año se iría al Chievo Verona de la Serie A de Italia. Ahí se ganó apodo de “Il Generale” por su disciplina. Al año siguiente dio el salto al AS Roma, donde compartió vestuario con figuras como Francesco Totti y Daniele De Rossi.

En 2014 volvió a la MLS para jugar con Toronto FC. Fue capitán y conquistó la MLS Cup 2017, además del Supporters’ Shield y el Canadian Championship.

Con la selección de Estados Unidos debutó en 2006 frente a Venezuela. Anotó un total de 17 goles y logró conquistar dos Copas Oro, tras jugar cinco ediciones. Fue subcampeón de la Copa Confederaciones 2009 tras perder la final con Brasil y en 2016 fue semifinalista en la Copa América Centenario 2016.



