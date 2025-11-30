Messi vs. Muller: Dónde, cuándo y cómo ver la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps

Tras destrozar a Cincinnati FC, a New York City FC y coronarse como campeón de la Conferencia Este de la MLS, Inter Miami está listo para jugar por primera vez en su historia una final de la MLS Cup.

Messi y compañía se enfrentarán a Vancouver Whitecaps, liderados por un viejo conocido del astro argentino. Thomas Muller se verá las caras nuevamente con ‘La Pulga’. Ahora, por la gloria de la MLS.

Inter Miami ya conquistó su primer trofeo en 2023 de la mano de Messi con la Leagues Cup. También, en 2024, el Supporters’ Shield en (el trofeo que se lleva el equipo con más puntos en la fase regular).

Sin embargo, nunca ha ganado la Major League Soccer. Enfrente hay un rival duro. Vancouver Whitecaps se coronó como el mejor de la Conferencia Oeste a pesar de la irregularidad.

En cuartos dejó fuera a FC Dallas con un 3-0 y un triunfo por penales tras empatar 1-1. En la semifinal de conferencia volvió a depender de los penales para dejar a LAFC en el camino tras igualar a dos tantos. En la final del Oeste sí ganó con comodidad 1-3 a San Diego FC.

Cuándo y cómo ver la final de la MLS

El Inter Miami, Lionel Messi y el Vancouver Whitecaps de Thomas Muller jugarán la final de la MLS Cup 2025 el próximo sábado 6 de diciembre. El encuentro se disputará a las 14:30 ET.

El duelo se jugará en el Chase Stadium en Florida. El partido será televisado por MLS Season Pass, Apple TV, FOX, FOX Deportes, TSN y RDS.

En el Chase Stadium, el Inter Miami posee un sólido récord de 11-3-3 durante la temporada 2025. Un auténtico fortín infranqueable tiene los dirigidos por Javier Mascherano.

Por su parte, Vancouver Whitecaps llega con el cartel de haber sido subcampeón de la Concacaf e Inter Miami subcampeón de la Leagues Cup.

Lionel Messi y Thomas Müller se han enfrentado en múltiples ocasiones, principalmente en Champions League y Mundiales. Los atacantes se han visto las caras en 10 veces, con siete victorias para el alemán y solo tres para el argentino.

Ahora, en 2025, el destino los vuelve a juntar en un escenario inesperado: la final de la MLS Cup entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps. Sin embargo, Muller quiso rebajarle expectativa y peso al duelo.

“No es Messi contra Thomas Müller, es Miami contra Whitecaps (…) quizás ellos dependen un poco más de él de lo que este equipo depende de mí, porque somos un grupo tan bueno”, declaró.



