Precio de la gasolina en EE.UU., debajo de $3 el galón; ¿cuáles son las proyecciones para 2026?

Por primera vez desde mayo de 2021, el precio promedio de la gasolina en EE.UU. cayó por debajo de los $3 por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), una gran noticia para la economía de los estadounidenses, en medio de un contexto complicado por la inflación y el desempleo persistentes.

De acuerdo con la AAA, el promedio nacional de la gasolina regular tocó este martes un precio de $2,998 por galón frente a los $3,001 del lunes, aunque los precios son aún más bajos en muchas partes del país, confirmando una tendencia a la baja para los surtidores, que han perdido aproximadamente seis centavos tan solo en la última semana, hasta romper el umbral de los $3 por galón, por primera vez desde mayo de 2021.

Esta baja permite un poco de alivio a los consumidores han tenido que lidiar con una crisis de asequibilidad que se ha prolongado durante los últimos años, que mantiene un alto costo para los artículos de primera necesidad.

@POTUS @DanielNoboaOk Los precios de la energía están cayendo. ¡Ahora, treinta y un estados tienen precios promedio de gasolina por debajo de los $3 por galón!



Drill, Baby, Drill pic.twitter.com/NJy3KVFuD3 — Nelson Baldeon R. 📶 (@nbaldeon13) December 2, 2025

De acuerdo con el reporte de la AAA, el costo promedio de la gasolina es inferior al $2.75 por galón en 18 estados, incluyendo Nuevo México, Carolina del Sur, Wisconsin, Iowa y Colorado, mientras que en California, el precio medio del lunes fue de $4.56 el galón el lunes, en Texas fue de $2.57 y en Nueva York es de aproximadamente $3.148 por galón este martes.

La demanda este año también ha estado por debajo de los niveles de 2024 en la mayoría de los meses de este año.

El efecto Trump en los precios de la gasolina

Además, el precio de la gasolina terminará el año por debajo de los costos alcanzados en 2024, de $3.05 por galón en promedio. Sin embargo, el presidente Donald Trump prometió que su gobierno llevará el precio del combustible por debajo de los $2 por galón.

Aunque los precios de la gasolina tienden a bajar después de los meses con de mayor demanda en el verano, cuando los conductores salen a la carretera de vacaciones, el costo del combustible se ha mantenido relativamente estable este año, gracias a los precios bajos del crudo que imperan en el mercado internacional.

Esta tendencia ha favorecido la propuesta de Trump, ya que en sus primeros 10 meses de gobierno, el precio del combustible ha registrado una media nacional de unos 13 centavos por galón. En su administración previa, la gasolina se situó por debajo de los $2, provocado por el confinamiento por la pandemia que obligó a cierres patronales y mandatos de quedarse en casa.

Este precio mínimo se contrapone al tope alcanzado en el primer trimestre del 2022, cuando la invasión rusa a Ucrania disparó los precios de los energéticos hasta los $5 por galón por primera vez en la historia, por lo que el Gobierno de Biden tuvo que liberar reservas de petróleo de emergencia, para estabilizar los precios.

¿Cuáles son las proyecciones de precios de la gasolina para el próximo año?

Para el próximo año, las predicciones sugieren que los precios seguirán a la baja por tercer año consecutivo. De acuerdo con la U.S. Energy Information Administration (EIA, por sus siglas en inglés), donde estiman que el precio promedio alcanzará hasta $2.90 por galón, también influenciado por la tendencia a la baja de los precios del petróleo, con precios promedio anual inferior a $3.00 por galón en casi todo el país, salvo en la Costa Oeste, donde los impuestos son más altos y se aplican otras regulaciones específicas por el estado.

🔴 Petróleo al alza



Arrancó la semana con una tendencia alcista en el mercado internacional del petróleo, con aumentos de alrededor del 2 por ciento en el precio del barril. Los países de la OPEP+, liderados por Arabia Saudita y Rusia, confirmaron su decisión de pausar la… pic.twitter.com/xrwdQZk7un — Enrique Galván Ochoa (@galvanochoa) December 2, 2025

Por su parte, GasBuddy estima un precio promedio de $3.22 por galón para 2025, también con un costo anual más bajo desde 2021.

Los factores que determinarán el precio del petróleo a nivel mundial son:

Precios del petróleo: Es el factor principal en el costo del combustible y el mercado internacional ha estado a la baja en los últimos años, esperan fluctuaciones el año próximo, debido a factores geopolíticos

Es el factor principal en el costo del combustible y el mercado internacional ha estado a la baja en los últimos años, esperan fluctuaciones el año próximo, debido a factores geopolíticos Costos regionales: Sin embargo, los precios seguirán variando significativamente entre estados debido a la aplicación de impuestos locales, regulaciones ambientales y la infraestructura

Sin embargo, los precios seguirán variando significativamente entre estados debido a la aplicación de impuestos locales, regulaciones ambientales y la infraestructura Gasto del consumidor: Se proyecta que el gasto total en gasolina en 2025 disminuirá un 8% en comparación con 2024.

