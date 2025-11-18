Los consumidores de EE. UU. se atrasan más en sus facturas de luz y gas, alerta un estudio

Los consumidores estadounidenses enfrentan un problema creciente para para pagar sus facturas de luz y gas, con un incremento del 9.7% en saldos vencidos. Los saldos vencidos con las compañías de servicios alcanzaron los $789 dólares en promedio, entre abril y junio de 2024 y 2025, otra señal de la dificultad económica que podría afectar el panorama electoral para el presidente Trump en 2024.

Los principales problemas se están reportando en los pagos de las facturas para mantener la luz y la calefacción de sus hogares. Este incremento coincidió con un aumento del 12% en las facturas mensuales de energía durante el mismo período, según un nuevo análisis de The Century Foundation, un centro de estudios progresista, y el grupo de defensa Protect Borrowers.

Si bien, los consumidores suelen priorizar el pago de sus facturas de servicios públicos junto con sus hipotecas y deudas de automóviles, el aumento en los costos de energía como en la morosidad podrían indicar que los consumidores también están atrasándose en el pago de otras facturas, de acuerdo con Julie Margetta Morgan, presidenta de la fundación.

“Hay mucha información disponible sobre el aumento de los costos de los servicios públicos, pero aquí podemos analizar realmente cuál ha sido ese impacto en las familias en términos de cómo se están quedando atrás”, agregó.

La creadora de contenido Suheily Soutlet publicó un video en sus redes sociales donde leyó su factura de la luz, enviada por la empresa Luma Energy, asegurando que aunque consumió el equivalente a $70 deberá pagar $500.



"Mi bill llegó de $500… ¿Cuál fue mi consumo? Mi consumo… pic.twitter.com/5N8zZ0jXYI — Jugando Pelota Dura🇵🇷 (@JugandoPelotaPR) October 13, 2025

Una señal más de las complicaciones económicas

Las dificultades para pagar las facturas de luz y gas reflejan nuevamente la complicada situación económica que enfrentan muchas personas en el país, mientras que Donald Trump promueve el desarrollo de la inteligencia artificial como pieza clave para relanzar la economía nacional. Sin embargo, los centros de datos de IA requieren de un alto consumo eléctrico y amenazan con incrementar aún más las facturas de servicios públicos para los estadounidenses.

De por sí, los votantes estadounidenses siguen exigiendo soluciones contra el alto costo de vida. El presidente habló sobre la economía y los problemas de asequibilidad el lunes en un evento organizado por la cadena de comida rápida McDonald’s:

“Lo tenemos casi en el punto óptimo y los precios están bajando en diferentes productos”, dijo Trump el mandatario, y agregó que la inflación se ha “normalizado” a un “nivel bajo”.

Una clave para las elecciones intermedias de 2026

Sin embargo, los republicanos fueron duramente derrotados en las elecciones locales de tres estados de hace unas semanas y la asequibilidad se identificó como el tema principal. Por ello, Trump ha intentado convencer al público de que los precios están bajando, haciendo un hincapié en los precios de la gasolina.

La gasolina representa aproximadamente el 3% del índice de precios al consumidor, un porcentaje ligeramente inferior al de las facturas de electricidad y gas natural, aunque los posibles ahorros en gasolina podrían verse más que superados, ​​por el aumento en las facturas de servicios públicos.

En la realidad, el rápido aumento de las facturas de electricidad podría ser un problema en algunos distritos electorales clave en las elecciones de mitad de mandato del próximo año., incluso si el presidente sostiene que cualquier dato preocupante sobre la inflación es falso y que los demócratas intentan dañar la reputación de su administración:

“De hecho, los costos bajo la ADMINISTRACIÓN TRUMP están bajando drásticamente, gracias en gran parte a la gasolina y la ENERGÍA”, publicó Trump en redes sociales el viernes. “La asequibilidad es una mentira cuando la usan los demócratas”.

🔌 La electricidad en Puerto Rico no es la más cara de EE. UU.: Hawaii, California y Massachusetts tienen tarifas más altas.



💰 Ajustando por ingresos, el costo sí se siente más alto en Puerto Rico, porque los sueldos allá son tres veces mayores.



⚠️ La Junta de Supervisión… pic.twitter.com/rWkjGXgtm9 — Jay Fonseca (@jayfonsecapr) November 12, 2025

Según un análisis del Panel de Crédito al Consumidor de la Universidad de California, casi 6 millones de hogares tienen deudas con servicios públicos “tan graves” que están a punto de pronto ser remitidas a agencias de cobranza. Durante los primeros seis meses de la presente administración, se registró un aumento del 3.8% en los hogares con facturas de servicios públicos gravemente atrasadas, señala el estudio.

“Los votantes están frustrados y las familias están sufriendo porque estos gigantes tecnológicos están haciendo tratos secretos con los políticos, lo que está provocando que sus facturas de luz suban”, dijo Mike Pierce, director ejecutivo de Protect Borrowers. “Si el gobierno de Trump no quiere cumplir con su deber de proteger a las familias y hacer la vida más asequible, supongo que es su decisión”.

Ambos expertos trabajaron previamente para la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), una oficina cuyo objetivo es monitorear las tendencias en los préstamos de los hogares y prevenir posibles abusos y que el gobierno de Trump prácticamente desmanteló.

Mientras tanto, el gobierno insiste que no tiene responsabilidad alguna por el aumento en los precios de la electricidad, ya que están regulados por las compañías eléctricas estatales y que los costos de los servicios públicos son más altos en los estados gobernados por demócratas que dependen de energías renovables.

“Los precios de la electricidad son un problema estatal”, declaró este mes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a ABC News. “Hay cosas que el gobierno federal puede controlar. Los precios locales de la electricidad no son una de ellas”.

En contraparte, ambos estudios indican que la administración Trump está contribuyendo al aumento de los costos de los servicios públicos “al obstaculizar la generación de energía renovable”, incluyendo la energía solar y eólica.

La Reserva Federal de Nueva York ha declarado que las tasas de morosidad de 90 días o más en hipotecas, préstamos para automóviles y deudas estudiantiles han aumentado en los últimos 12 meses, aunque ha señalado que la morosidad hipotecaria es relativamente baja.

Un análisis del gasto con tarjetas de débito y crédito realizado por el Bank of America Institute mostró que la salud financiera general de los consumidores parece sólida.

Sigue leyendo:

– Warren Buffett se despide con sabiduría: sus 11 consejos esenciales para la vida y las finanzas

– La confianza del consumidor en EE.UU. cae a 50.4, el nivel más bajo en 3 años

– Cuánto dinero tiene en su cuenta de banco la persona promedio en EE.UU.