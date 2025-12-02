Resiliencia económica: OCDE mejora pronóstico global y para EE.UU. en 2025

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó este martes sus pronósticos de crecimiento económico para 2025, con un ajuste al alza del 3.2% global, una señal de la resiliencia de la economía mundial frente a las tensiones comerciales generadas por los aranceles globales promovidos por Donald Trump y la revolución tecnológica que ha provocado la irrupción de la Inteligencia Artificial.

La estimación tiene un ajuste ligeramente a la baja del 3.3% pronosticada para este año en 2024, aunque es mejor que el 2.9% anunciado en junio. También, adelantó que para 2026, el crecimiento económico será de 2.9%.

El desempeño económico de EE.UU. en el primer año de Trump

Sobre el desempeño de la economía estadounidense, la organización que realiza investigaciones económicas y promueve el comercio internacional y la prosperidad, elevó su pronóstico al 2%, frente al 1.6% previsto en junio, aunque el resultado será considerablemente más bajo que en 2024 (2.8%), para la economía más grande del mundo.

Muchos expertos estimaban impactos más severos como consecuencia de la agresiva política arancelaria promovida por Donald Trump para conformar un muro proteccionista alrededor de la economía estadounidense, asegurando que sufría de abusos en su intercambio comercial con sus socios.

Las condiciones económicas de Estados Unidos están peor de lo que aparentan.



Al restar el comercio internacional (desplome atípico de las importaciones que sustraen al PIB) y la inversión concentrada en centros de datos, el resto pasa penurias. pic.twitter.com/OjNIycwWNY — Mario Campa (@mario_campa) November 4, 2025

Se esperaba ampliamente que estas medidas frenaran el crecimiento y aumentaran los costos. Sin embargo, los aranceles firmados fueron inferiores a los anunciados originalmente en la primavera. Inicialmente, muchas empresas aceleraron sus importaciones antes de la entrada en vigor de los nuevos gravámenes y, aunque la inflación sea mantenido elevada, la economía mundial se están beneficiando de las inversiones masivas en Inteligencia Artificial.

“La economía mundial ha sido resiliente este año, a pesar de la preocupación por una desaceleración más pronunciada a raíz del aumento de las barreras comerciales y la considerable incertidumbre política”, concluyó Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, en un comentario que acompaña a las previsiones.

Y agregó: “Prevemos que el aumento de los aranceles se traducirá gradualmente en un aumento de los precios, lo que reducirá el crecimiento del consumo de los hogares y la inversión empresarial”.

El desempeño económico para 2025 a nivel global

En el caso de China, la segunda economía del mundo, la OCDE estimó que cerrará el año con un crecimiento del 5% este año, igual que en 2024. Mientras que las 20 economías que comparten el euro crecerán 1.3% de manera colectiva en 2025, una cifra mediocre, aunque es una mejoría razonable respecto al 0.8% de 2024.

Se espera que India, que ha superado a China como la economía de más rápido crecimiento del mundo, crezca un 6.7% este año, superior al espectacular 6.5% que obtuvo en 2024.

En Europa, España tendrá un crecimiento estimado del 2.9% (tres décimas más de lo estimado en septiembre y en 2026 será del 2.2% en 2026, 0.2% más que en septiembre, para convertirse en la economía desarrollada que registrará mayor crecimiento este año y el próximo, sólo por detrás de Turquía.

La OCDE también mejoró sus perspectivas para Japón, con un cierre estimado en 1.3% (dos décimas más de lo anticipado en septiembre) y tendrá un 0.9% de crecimiento en 2026. En cuanto a las grandes potencias emergentes, el estudio mejoró las expectativas para Arabia Saudita, India, Indonesia y Brasil, que tiene pronosticado un aumento del 2.4% en 2025 (una décima más de la estimación en septiembre.

Al comparar las 10 economías más grandes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobresale que #EEUU tiene la tasa más alta de pobreza relativa, la segunda tasa más alta de pobreza infantil y mortalidad infantil, y la segunda esperanza de vida… pic.twitter.com/32xj9cOI24 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) December 1, 2025

Y en el caso de México, la estimación es de un ligero crecimiento, de apenas 0.7% en 2025 (una décima menos de lo previsto en septiembre).

Para cerrar el año, la OCDE se mostró menos pesimista que en septiembre sobre las consecuencias negativas de la política arancelaria de Trump en las economías desarrolladas, en particular de Estados Unidos. En conjunto, la economía mundial creció 3.3% en 2024 y para este año se estima un alza del 3,2 % este año, del 2.9% el próximo y del 3.1% en 2027.

El efecto real de los aranceles a la economía de los países en desarrollo

De acuerdo con expertos, los aranceles de Trump sí han afectado negativamente a las economías de los países en desarrollo al reducir el crecimiento global, aumentar la incertidumbre comercial, encarecer las importaciones y desviar flujos de inversión:

Reducción del crecimiento global: Si la política arancelaria se sostiene, los expertos estiman que podría reducir el crecimiento económico global. Esto generaría una menor demanda de exportaciones, que son el motor del crecimiento para muchos países en desarrollo

Si la política arancelaria se sostiene, los expertos estiman que podría reducir el crecimiento económico global. Esto generaría una menor demanda de exportaciones, que son el motor del crecimiento para muchos países en desarrollo Mayor incertidumbre y volatilidad: Las políticas comerciales impredecibles generan incertidumbre en los mercados internacionales y esto ahuyenta la inversión a largo plazo y puede provocar salidas repentinas de capital de los mercados emergentes

Las políticas comerciales impredecibles generan incertidumbre en los mercados internacionales y esto ahuyenta la inversión a largo plazo y puede provocar salidas repentinas de capital de los mercados emergentes Aumento de precios y costos de producción: Los aranceles incrementan el costo de los bienes importados, incluyendo materias primas y componentes esenciales para las cadenas de producción. Esto eleva la inflación y reduce el poder adquisitivo, afectando a consumidores como a empresas locales

Los aranceles incrementan el costo de los bienes importados, incluyendo materias primas y componentes esenciales para las cadenas de producción. Esto eleva la inflación y reduce el poder adquisitivo, afectando a consumidores como a empresas locales Contracción de las exportaciones: Los países en desarrollo que dependen en gran medida del mercado estadounidense o que están integrados en las cadenas de suministro globales, por lo que con los aranceles, pueden enfrentar contracciones significativas en sus exportaciones. Por lo que para mantener la competitividad prefieren reducir sus márgenes de ganancia

Los países en desarrollo que dependen en gran medida del mercado estadounidense o que están integrados en las cadenas de suministro globales, por lo que con los aranceles, pueden enfrentar contracciones significativas en sus exportaciones. Por lo que para mantener la competitividad prefieren reducir sus márgenes de ganancia Alteración de las cadenas de suministro: Las empresas tendrán que reconfigurar sus cadenas de suministro para evitar las regiones afectadas por aranceles, provocando fuga de capitales de los países afectados o enviándolos directamente a EE.UU.

Las empresas tendrán que reconfigurar sus cadenas de suministro para evitar las regiones afectadas por aranceles, provocando fuga de capitales de los países afectados o enviándolos directamente a EE.UU. Pérdida de empleo: Una menor producción industrial y la consecuente reducción de manufacturas puede aumentar el desempleo en los sectores orientados a la exportación

