Trump congela trámites migratorios de países incluidos en la prohibición de viajes

El gobierno del presidente Donald Trump ordenó este martes frenar todas las solicitudes migratorias de ciudadanos provenientes de 19 países incluidos en la lista de prohibición de viajes y dejó sin avance trámites de residencia permanente, naturalización y otros procesos supervisados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

La suspensión, que afecta a naciones como Irán, Sudán, Eritrea, Haití y Somalia, fue confirmada por Matthew Tragesser, portavoz del USCIS, quien defendió el cambio argumentando que solo deberían convertirse en estadounidenses quienes cumplan estándares más estrictos.

Según dijo a medios del país, “la ciudadanía es un privilegio, no un derecho”.

El anuncio tomó por sorpresa a miles de solicitantes, incluidos aquellos con entrevistas, ceremonias de naturalización o citas programadas para esta semana.

Abogados de inmigración informaron que muchos inmigrantes se enteraron de la decisión al llegar a oficinas locales del USCIS, donde fueron notificados de que sus trámites habían quedado detenidos sin instrucciones sobre los siguientes pasos.

La decisión se inscribe en un marco de ampliación de la política migratoria restrictiva del presidente Trump, acelerada en las últimas semanas tras incidentes catalogados como amenazas a la seguridad nacional.

Entre ellos figura el caso de un ciudadano afgano con asilo responsabilizado por el asesinato de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington.

La suspensión también se cruza con el endurecimiento regulatorio anunciado recientemente por la Administración, cuyas nuevas normas afectan a más de 1.5 millones de personas con solicitudes de asilo en espera y a unas 50,000 que obtuvieron protección durante la presidencia de Joe Biden.

Contra los somalíes

Trump ha apuntado más contra los ciudadanos somalíes, a quienes llamó “basura”.

“Me da igual. No los quiero en nuestro país. Su país no sirve por algo. Su país apesta, y no los queremos en nuestro país”, dijo el presidente sobre Somalia.

Los comentarios de Trump sobre Somalia se produjeron al ser preguntado por un periodista sobre si el gobernador de Minnesota, Tim Walz, debería renunciar debido a un fraude relacionado con fondos de ayuda por el COVID en el estado.

El presidente utilizó el fraude, que ha resultado en la condena de 59 personas, en su mayoría de ascendencia de África Oriental, para atacar a toda la comunidad. Los informes indican que las estafas superaron los mil millones de dólares.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: