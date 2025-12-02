Trump insulta a Ilhan Omar como “basura” y dice que Somalia “apesta”

El presidente Donald Trump lanzó el martes una serie de descalificaciones contra la representante demócrata de origen somalí, Ilhan Omar, a quien describió como “basura”, y afirmó que las personas de Somalia deberían “regresar al lugar de donde vinieron” y que no las quiere en Estados Unidos.

Durante una sesión pública de su reunión de gabinete, Trump aseguró que no le importa si sus palabras son catalogadas como “políticamente incorrectas” al decir que Somalia es “un país que no sirve” y describirlo como un territorio sin estructura ni estabilidad.

“Me da igual. No los quiero en nuestro país. Su país no sirve por algo. Su país apesta, y no los queremos en nuestro país”, dijo.

Aunque Trump dijo que podría mencionar “otros países”, reservó sus ataques más extensos para Somalia y para Omar, una de las voces progresistas más visibles del Congreso y a quien el presidente ha criticado con frecuencia.

Aseguró que Omar “odia a todo el mundo”, la calificó de “terrible” e “incompetente” y sostuvo que su entorno también es “basura”.

“Sus amigos son basura. No son gente que trabaje. No son gente que diga: ‘Vamos, vamos, hagamos de este lugar un lugar genial’. Son gente que no hace más que quejarse”, agregó.

El presidente concluyó que si vienen “del infierno y se quejan y no hacen más que quejarse, no los queremos en nuestro país. Que regresen a donde vinieron y lo arreglen”.

Fraude en Minnesota

Los comentarios de Trump sobre Somalia se produjeron al ser preguntado por un periodista sobre si el gobernador de Minnesota, Tim Walz, debería renunciar debido a un fraude relacionado con fondos de ayuda por el COVID en el estado.

El presidente utilizó el fraude, que ha resultado en la condena de 59 personas, en su mayoría de ascendencia de África Oriental, para atacar a toda la comunidad. Los informes indican que las estafas superaron los mil millones de dólares.

“Los somalíes estafaron a ese estado con miles de millones de dólares, miles de millones, cada año, miles de millones de dólares, y no aportan nada”, acusó Trump, calificando a Walz de “un hombre sumamente incompetente. Hay algo mal con él”.

El gobernador Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, rebatió las acusaciones de Trump, argumentando que los estafadores irían a la cárcel.

Walz dijo que Trump estaba “demonizando a todo un grupo de personas que llegaron aquí huyendo de la guerra civil y crearon una comunidad vibrante que hace de Minnesota y de este país un lugar mejor”, en lugar de proponer soluciones.

Se estima que 80,000 somalíes residen en Minnesota.

