Noem pide a Trump prohibir viajar a EE.UU. a personas de países que enviaron “invasores”
La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem afirmó que EE.UU. no fue construido para que “invasores extranjeros” pudieran “asesinar a nuestros héroes”
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidió este lunes al presidente Donald Trump imponer una prohibición total de entrada a Estados Unidos para ciudadanos de países que, según ella, han estado enviando “invasores” al país.
La funcionaria difundió su posición en un mensaje publicado en X, donde informó que se había reunido previamente con el mandatario.
“Acabo de reunirme con el Presidente”, anunció Noem en su mensaje. Afirmó que está recomendando “una prohibición total de viaje” para “todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios”.
También sostuvo que, en su opinión, los fundadores de la nación construyeron Estados Unidos “con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad”, y no para que “invasores extranjeros” —así los describió— pudieran “asesinar a nuestros héroes”, “absorber nuestros impuestos” o “arrebatar beneficios destinados a los estadounidenses”.
Concluyó su mensaje con: “No los queremos. Ni a uno solo”.
Políticas antiinmigrantes luego de tiroteo
La propuesta de Noem se suma a una larga lista de medidas antiinmigrantes que ha adoptado la administración Trump luego de que la semana pasada un inmigrante afgano disparara a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, matando a uno de ellos.
A raíz del ataque, Trump anunció que las solicitudes de asilo quedan congeladas mientras se endurecen los criterios de revisión y que todos los trámites migratorios para ciudadanos afganos están paralizados, incluso para aquellos que habían colaborado con fuerzas estadounidenses.
El domingo, Noem señaló que el proceso de aprobación del asilo se reactivará únicamente cuando el gobierno termine de revisar la acumulación de casos pendientes conforme a los estándares establecidos por la administración Trump.
“Las personas que están aquí en este país en ese programa necesitan ser examinadas bajo nuestros estándares… y si no lo están, deben ser expulsadas de inmediato”, afirmó.
Consultada sobre si impulsaría deportaciones de solicitantes con casos aún en evaluación, respondió: “Lo haremos si es necesario”. Y remató: “Absolutamente, sí”.
Trump también ha amenazado en días recientes con bloquear “permanentemente” la inmigración desde lo que ha calificado como “países del Tercer Mundo”, sin especificar cuáles.
Sin embargo, la administración ya había impuesto en junio una prohibición total de viaje para ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. También mantiene restricciones parciales para personas de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Con información de EFE.
