5 trabajos considerados “aburridos” pero que pagan hasta $100,000 dólares

Algunos trabajos pueden parecer aburridos a simple vista y provocar bostezos al mencionarlos, mientras que otros se perciben como poco glamurosos. Sin embargo, ciertos puestos considerados monótonos podrían ser la clave para dejar de vivir de un sueldo a otro y alcanzar un salario de seis cifras, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS).

Sin profesiones como actuarios de seguros, analistas financieros o instaladores de escaleras mecánicas, muchas industrias clave se paralizarían. Estos empleos, aunque poco atractivos para el público general, suelen estar mejor remunerados de lo que muchos imaginan. Se trata de oportunidades laborales con altos ingresos y fuerte demanda en el mercado estadounidense.

A partir de información sobre crecimiento laboral y salarios medios, es posible identificar los trabajos poco convencionales con sueldos superiores a $100,000 dólares al año. Estas profesiones no solo ofrecen estabilidad económica, sino también posibilidades de avance profesional, convirtiéndose en alternativas interesantes para quienes buscan ingresos elevados sin enfocarse únicamente en títulos llamativos.

Puestos aburridos que pagan más de seis cifras

Analista financiero

Salario anual medio: $101,910 dólares

Aunque el título pueda parecer poco emocionante, los analistas financieros pueden generar ingresos significativos. Estos profesionales utilizan datos para crear presupuestos, pronósticos y asesorar a empresas o individuos en decisiones económicas clave. El sector financiero está creciendo a un ritmo superior al promedio, lo que aumenta la demanda de expertos en finanzas bien pagados.

Analista de gestión

Salario anual medio: $101,190 dólares

Con formación en administración y experiencia en análisis, estos profesionales ayudan a las organizaciones a optimizar operaciones y superar dificultades financieras. La necesidad de mejorar la eficiencia empresarial mantiene alta la demanda de analistas de gestión y de empleos con altos salarios en el sector corporativo, un campo en expansión.

Supervisores de transporte

Salario anual medio: $102,010

La logística y el transporte continúan en crecimiento. Supervisar conductores y coordinar la distribución de carga puede generar ingresos superiores a $100,000 dólares. En muchos casos no se requiere un título universitario, lo que convierte a estos roles en oportunidades para quienes buscan trabajos lucrativos sin necesidad de estudios avanzados.

Especialistas en riesgos financieros

Salario anual medio: $106,090

Estos analistas se centran en evaluar riesgos y beneficios de decisiones financieras, ayudando a empresas a tomar decisiones estratégicas seguras. La especialización en gestión de riesgos es un camino hacia altos salarios y estabilidad laboral, gracias a la demanda creciente de expertos en finanzas.

Enfermeras practicantes

Salario anual medio: $132,050

La escasez de personal sanitario cualificado convierte a las enfermeras en profesionales muy solicitadas. Su labor abarca desde atención médica directa hasta tareas administrativas, en hospitales o clínicas más pequeñas. Este ejemplo demuestra cómo los trabajos en salud con alta demanda ofrecen ingresos superiores a seis cifras y oportunidades de desarrollo.