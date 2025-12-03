9 productos nuevos que llegaron a Sam’s Club desde $10 esta temporada 

Con la llegada de diciembre, Sam’s Club refrescó sus estanterías con una selección variada que va desde opciones culinarias listas para compartir hasta artículos prácticos para el hogar. Estos lanzamientos se ajustan bien a la temporada navideña, especialmente para quienes buscan regalos útiles o compras de última hora sin gastar demasiado. A continuación, un repaso de nueve novedades que ya están disponibles en tiendas de Estados Unidos.

Las mejores ofertas de Sam’s para diciembre

1. Charola de carnes frías y quesos Hormel Gatherings

Una opción lista para abrir y colocar en la mesa: esta bandeja combina salami, pepperoni y dos tipos de queso, colby-jack y cheddar, acompañados de galletas crujientes. Es ideal para reuniones improvisadas o para quienes quieren resolver un aperitivo sin esfuerzo.

2. Máquina de café inteligente Keurig K-Supreme

Este modelo permite preparar bebidas de distintos tamaños y personalizar la experiencia gracias a su conectividad Wi-Fi y su sistema BrewID. Además, es compatible con asistentes de voz como Alexa y Google Home, convirtiéndola en una opción práctica para quienes buscan rapidez desde la mañana.

Sam’s Club tiene muchos beneficios, especialmente para esta temporada. Crédito: Luciana Biazzi | Shutterstock

3. Pavo ahumado Member’s Mark

El pavo hickory-smoked llega completamente cocido y solo requiere calentarlo para servirlo. Rinde para grupos medianos y ofrece una alternativa práctica para cenas festivas sin necesidad de largas horas en la cocina. Una vez abierto, puede conservarse en refrigeración por algunos días.

4. Variety packs de avena instantánea Quaker

Sam’s Club incorporó nuevas combinaciones de avena instantánea con sabores clásicos como Maple & Brown Sugar, Apples & Cinnamon y Cinnamon & Spice, además de una línea baja en azúcar. También están disponibles los sobres frutales tipo “crema”, con mezclas como Fresas, Durazno, Arándano y Plátano.

5. Galletas y dulces Ghirardelli Chocolate Gift Tower

Una torre de cinco cajas apilables que incluye chocolates surtidos, mezcla para preparar cocoa, pretzels cubiertos y palomitas con chocolate. Es un regalo listo para entregar y uno de los lanzamientos más orientados a intercambios y reuniones navideñas.

6. Bebidas energéticas Celsius Live Fit — variedad Vibe

El nuevo paquete de 18 latas combina tres sabores refrescantes: Peach Vibe, Tropical Vibe y Retro Vibe. Cada lata contiene solo 10 calorías, no tiene azúcar y está pensada para quienes buscan energía rápida sin comprometer su consumo diario.

7. Snacks horneados Frito-Lay Baked Mix

Este paquete reúne versiones horneadas de clásicos como Cheetos Crunchy, Lay’s Original, Lay’s Barbecue y Ruffles Cheddar & Sour Cream. Es una alternativa más ligera para quienes buscan botanas con menos grasa y variedad para reuniones o loncheras.

8. Treats para perros Milk-Bone Dunkin’ Dipped

La línea de golosinas inspiradas en Dunkin’ llegó a Sam’s Club con su sabor Vanilla Glaze. Son crujientes, ayudan a mejorar el aliento y contribuyen a reducir la acumulación de sarro, lo que las convierte en un premio funcional para mascotas.

9. Almohadas corporales infantiles licenciadas

Pensadas para los más pequeños, estas almohadas de 18” x 36” llegan con diseños de personajes populares como Pikachu, Bluey, Mickey Mouse y Hello Kitty. Son suaves, decorativas y perfectas para acompañar siestas o lectura antes de dormir.

