Cómo ahorrar al enviar remesas a México esta temporada: guía práctica para evitar pagar de más

Cada temporada navideña, millones de personas en Estados Unidos incrementan el envío de remesas a familiares en México. Este flujo económico, vital para muchos hogares mexicanos, suele venir acompañado de una pregunta inevitable: ¿cómo asegurarse de que cada dólar enviado llegue de la forma más completa y segura posible?

En un mercado donde hay múltiples plataformas, comisiones cambiantes y ofertas diversas, la información se vuelve una aliada indispensable.

Aunque el tipo de cambio suele recibir la mayor atención, los expertos insisten en que ahorrar en el envío de remesas requiere observar muchos otros detalles. Desde comisiones ocultas hasta los costos de traslado para quien recibe el dinero, hay factores que pueden disminuir el monto final sin que el usuario lo note.

El tipo de cambio: el punto de partida

Antes de elegir una empresa o plataforma para enviar dinero, es fundamental revisar cuál es el tipo de cambio del dólar hoy en México. Muchas personas usan este dato como el indicador principal para decidir dónde enviar, y aunque es un elemento clave, no debe ser el único.

En la práctica, algunas empresas anuncian un tipo de cambio atractivo en apariencia, pero pueden incluir variaciones en pequeños decimales que, al multiplicarse por cantidades grandes, terminan representando una pérdida considerable para la familia que recibe el dinero. Por ello, revisar calculadoras confiables o fuentes oficiales puede hacer una diferencia real.

Las comisiones: visibles y ocultas

De acuerdo con el economista Mario Campa, uno de los errores más comunes al enviar remesas es fijarse exclusivamente en la comisión de envío que aparece de manera clara en las plataformas. En muchos casos, las empresas compensan una tarifa baja con un tipo de cambio menos favorable o con cargos adicionales.

“Al momento de enviar remesas hay que revisar bien las comisiones y no únicamente las de envío. También hay que revisar posibles comisiones ocultas”, explica Campa.

Esta estrategia (ofrecer un costo de envío atractivo, pero recuperar la ganancia por otro lado) es habitual en el sector. El especialista recomienda prestar atención a la letra pequeña y, cuando no es posible leer todos los términos, recurrir a un método sencillo, pero efectivo: preguntar a otras personas que ya hayan utilizado el servicio.

Según Campa, escuchar experiencias reales permite conocer cuánto se cobra realmente por tipo de cambio, si existen cargos adicionales por disponibilidad inmediata o si la empresa incluye alguna tarifa que no aparece de forma evidente en su publicidad.

En internet encontrarás muchos servicios que, teóricamente, pueden ayudarte con el envío de dinero; sin embargo, puedes ser víctima de fraude. (Foto: Shutterstock)

Evita métodos informales

En tiempos de alta demanda, como diciembre, algunas personas pueden sentirse tentadas a recurrir a métodos informales para ahorrar unos dólares en comisiones: desde enviar dinero con conocidos que viajan por carretera hasta recurrir a intermediarios no autorizados. La recomendación de los especialistas es firme: no vale la pena asumir esos riesgos.

“Incluso viajar con dinero en efectivo es peligroso. Vale más hacer el envío por el sistema financiero”, advierte Campa.

Los mecanismos no regulados pueden conllevar pérdidas totales, fraudes o problemas legales. Las plataformas establecidas, incluyendo bancos, servicios de envío y aplicaciones digitales, ofrecen seguridad, seguimiento y respaldo en caso de contratiempos.

Consejos de Profeco para ahorrar en remesas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en México también publica recomendaciones para que quienes mandan o reciben remesas puedan optimizar sus recursos. Estas sugerencias pueden parecer simples, pero tienen un impacto directo en el monto final que llega a las manos de los familiares.

1) Compara el tipo de cambio

Todas las empresas manejan su propio tipo de cambio, y la diferencia puede ser significativa. Dedicar unos minutos a comparar varias opciones ayuda a identificar cuál ofrece mejor valor, especialmente en semanas donde el dólar presenta variaciones importantes.

2) Considera la ubicación del destinatario

El costo del traslado también debe incluirse en el cálculo. Si la persona que recibe vive lejos de la sucursal u oficina donde se entrega el dinero, el gasto de transporte puede reducir el beneficio de haber encontrado una tarifa más barata. Para familias en comunidades rurales, esto cobra aún más importancia.

3) Planea con anticipación

Los envíos inmediatos suelen tener un costo mayor. Si no se trata de una emergencia, Profeco recomienda enviar el dinero con algunos días de anticipación. Esto permite elegir tarifas más económicas y analizar con calma las condiciones de cada servicio.

4) Si usas apps, revisa compatibilidad y requisitos

Las plataformas digitales son prácticas, pero requieren dispositivos compatibles y buena conexión a internet. Revisar estos detalles antes de iniciar el envío evita frustraciones o errores de última hora.

5) Da seguimiento a tus transferencias

La mayoría de las apps ofrece notificaciones en tiempo real que indican cuándo y dónde se entregó la remesa. Esta función no solo brinda tranquilidad, sino que sirve como respaldo en caso de discrepancias.

Con un poco de planificación y revisión, es posible ahorrar y asegurar que cada dólar cumpla su propósito familiar.

Sigue leyendo:

* Secretario del Tesoro confirma que recortarán reembolsos por impuestos a inmigrantes

* BID: Las remesas a Latinoamérica alcanzarán un récord de $174,400 millones en 2025

* Remesas que mexicanos envían a su país tuvieron un descenso de 4.6%