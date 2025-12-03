Denny’s cerrará 150 sucursales en todo EE.UU.

La cadena de restaurantes Denny’s atraviesa una de sus reestructuraciones más amplias en décadas, con el cierre de 150 sucursales en distintas partes de Estados Unidos.

Aunque la noticia coincide con la reciente venta de la compañía, los cierres forman parte de una estrategia que la empresa ya había anunciado meses atrás.

La compañía informó el 3 de noviembre que fue adquirida por $620 millones y que ahora operará como empresa privada bajo un grupo integrado por Capital Advisors, Treville Capital Group y Yadav Enterprises, este último uno de los mayores franquiciatarios de Denny’s.

Sin embargo, la cadena aclaró que la decisión de cerrar restaurantes había sido comunicada previamente durante su Investor Day de octubre de 2024, y que la mayoría de los locales afectados ya habían bajado sus cortinas

.Aunque no se ha publicado una lista detallada de las sucursales cerradas o por cerrar, medios locales reportaron cierres repentinos, como el caso de una ubicación en el Área de la Bahía que dejó de operar esta semana.

Una estrategia en marcha desde 2023

Meses antes de la adquisición, la directora ejecutiva de Denny’s, Kelli F. Valade, explicó durante la presentación de resultados del segundo trimestre, en agosto de 2024, que la cadena trabajaba desde hace más de un año en una estrategia para retirar las unidades con desempeño más débil.

Valade explicó que la empresa seguía una ruta muy específica: “El enfoque quirúrgico y metódico, que comenzó en 2023 y se completará a finales de este año, fue diseñado específicamente para optimizar y mejorar la salud general del sistema de franquicias con el objetivo de volver a un crecimiento neto plano a positivo para 2026”.

La ejecutiva añadió que la reconfiguración era necesaria para proteger el futuro de la marca. “Racionalizar el portafolio era lo correcto, y estamos viendo los resultados que queríamos y esperábamos de este proceso”, señaló.

Lo que viene para la cadena

Aunque Denny’s no ha dado detalles sobre las ubicaciones que quedarán abiertas, la compañía insiste en que la reestructuración tiene como fin fortalecer su base operativa y preparar el terreno para un crecimiento sostenible dentro de dos años.

Con más de 70 años de historia, la cadena busca adaptarse a un mercado cambiante y mejorar la rentabilidad de sus franquicias.

