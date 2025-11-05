Pizza Hut: Yum Brands evalúa la venta de la icónica cadena de pizzerías

Yum Brands, propietario del gigante de la comida rápida, Pizza Hut, con 20,000 sucursales en más de 100 países, podría cambiar de propietario tras una caída del 7% en ventas en EE.UU., que han obligado al corporativo a reevaluar su estrategia en un mercado altamente competitivo, que incluye una posible venta.

La empresa matriz de Pizza Hut, anunció el martes que está revisando formalmente las opciones para la marca, que ha tenido dificultades para seguir compitiendo con un mercado de pizzas saturado.

El director ejecutivo de Yum!, Chris Turner, destacó las fortalezas de la marca Pizza Hut: su presencia global y un fuerte crecimiento en muchos mercados, con un incremento de ventas internacionales del 2% en los primeros nueve meses de este año y China es su segundo mercado más importante fuera de Estados Unidos.

El problema es que Pizza Hut obtiene casi la mitad de sus ventas de Estados Unidos, donde cuenta con alrededor de 6,500 establecimientos, y sus ventas cayeron 7% durante el mismo período.

Una marca que tardó en dar el salto al futuro

La marca tardó tiempo en reconvertirse y quedó estancada por mantener restaurantes grandes y anticuados con servicio en mesa, cuando los consumidores buscaban comida rápida para llevar y a domicilio.

En 2020, uno de los mayores franquiciados de Pizza Hut se declaró en bancarrota y cerró 300 establecimientos. Pizza Hut controla ahora el 15.5% de las ventas de cadenas de pizzerías en EE.UU., frente al 19.4% en 2019, según Technomic, una empresa de consultoría de servicios de alimentación.

“El equipo de Pizza Hut ha estado trabajando arduamente para abordar los desafíos comerciales y de categoría; sin embargo, el desempeño de Pizza Hut indica la necesidad de tomar medidas adicionales para ayudar a la marca a alcanzar su máximo potencial, lo cual podría lograrse mejor fuera de Yum Brands”, declaró Turner.

Y agregó: “Para aprovechar al máximo la marca que hemos construido y las oportunidades que se avecinan, hemos decidido iniciar una revisión exhaustiva de las opciones estratégicas”.

Yum! no ha fijado un plazo para la finalización de la revisión y por el momento, declaró que no hará más comentarios al respecto.

Con el anuncio, las acciones de Yum Brands subieron casi 7% en las primeras horas de la tarde del martes. La compañía también es propietaria de KFC, Taco Bell y Habit Burger & Grill. Yum anunció el martes que sus ingresos del tercer trimestre aumentaron un 8% gracias a las sólidas ventas de KFC y Taco Bell.

La marca icónica del techo rojo

Pizza Hut fue fundada en 1958 en Wichita, Kansas, por dos hermanos que pidieron prestados $600 dólares a su madre para abrir el local. Eligieron ese nombre porque su letrero solo tenía espacio para ocho letras.

El icónico techo rojo de Pizza Hut fue incorporado en 1969 y, para 1971, ya era la cadena líder en el mundo por volumen de venta de pizzas. PepsiCo adquirió Pizza Hut en 1977, pero se deshizo de su división de restaurantes, que se convirtió en Yum Brands en 1997.

Pizza Hut ha competido contra Domino’s, que revolucionó el mercado con su enfoque en la entrega a domicilio y la pizza para llevar. Hasta el momento se mantiene como la cadena de pizzerías más grande del mundo, con 21,750 establecimientos.

La noticia llega un día después de que otro ícono de los restaurantes de la década de 1950, Denny’s, anunciara su venta a un grupo inversor y su privatización. Al igual que Pizza Hut, Denny’s ha tenido dificultades para competir con el servicio a domicilio y a la creciente competencia en el sector de la comida informal.

