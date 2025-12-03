Exagente sospechoso de matar a su hijo muere baleado tras persecución policial en California

Un exagente del sheriff en Sacramento, California, fue asesinado tras una persecución policial luego de su presunta implicación de la muerte de su hijo de 11 años, informaron las autoridades locales.

Los hechos iniciaron cerca de las 8:00 a.m. del martes, cuando el Departamento de Policía de Elk Grove, en las cercanías de Sacramento, respondió a una llamada de auxilio. La madre de los niños contactó a las autoridades después de ver imágenes de seguridad del hogar, las cuales mostraban al padre agrediendo a su hijo de 11 años.

Los agentes que acudieron a la residencia encontraron al niño con heridas de arma blanca, quien fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció poco después. Se reportó que la hermana del niño, de 6 años, se encontró ilesa en el domicilio, informó New York Post.

Identificación del exagente asesinado

El Departamento de Policía de Elk Grove confirmó al medio local KCRA-TV que el sospechoso abatido era Marvin Morales, de 40 años.

Morales fue identificado como un exagente del condado de Sacramento. El sargento del sheriff, Amar Gandhi, informó a los periodistas que el hombre había sido despedido de la agencia en febrero de 2024. La razón de su despido fue el consumo de drogas ilícitas.

Tras ser localizado, Morales se dio a la fuga en su vehículo, lo que desencadenó una persecución a través de la Interestatal 5.

Desenlace de la persecución

La Patrulla de Carreteras de California desplegó una banda de púas para forzar el vehículo a detenerse. Una vez inmovilizado, los agentes dispararon contra el sospechoso, quien fue declarado muerto tras ser llevado a un hospital, según la información oficial.

Las autoridades encontraron una caja fuerte para armas vacías en la vivienda del sospechoso. Por el momento, no se ha determinado si Morales disparó en dirección a las fuerzas del orden.

El sargento Gandhi indicó que al menos dos agentes estuvieron involucrados en el tiroteo. La Policía de Elk Grove confirmó que uno de sus oficiales también participó en el incidente, aunque ninguno de los agentes ni oficiales resultó herido.

