Exoficial de Memphis sentenciado a 38 años de prisión por el secuestro y muerte del novio de su expareja

El exoficial, Patric J. Ferguson fue sentenciado a 38 años de prisión por los delitos de derechos civiles, armas de fuego, secuestro y obstrucción en relación a la muerte de Robert Howard, quien según era el novio de su expareja.

Los documentos presentados en relación con la declaración de culpabilidad de Ferguson establecieron que el exoficial, mientras cumplía funciones como agente del Departamento de Policía de Memphis, el 5 de enero de 2021, secuestró y disparó mortalmente a Robert Howard.

Arrojaron el cuerpo al río

Posteriormente conspiró con su coacusado, Joshua M. Rogers, para encubrir el tiroteo mortal arrojando el cuerpo de la víctima al río Wolf en Memphis. Finalmente, Ferguson y Rogers buscaron deshacerse del vehículo que utilizaron para transportar el cuerpo.

Ferguson admitió haber obligado a Howard a subir a la parte trasera de su coche patrulla para llevarlo a un estacionamiento y después le disparó en la nuca. Luego abandonó su cuerpo.

“Este acusado cometió un asesinato premeditado al valerse de su cargo como policía, no para proteger a la comunidad de Memphis, sino para perpetrar este horrendo crimen y eludir sospechas y responsabilidades”, declaró el Fiscal General Adjunto Harmeet K. Dhillon.

“Si bien ninguna pena de prisión puede reparar los crueles crímenes del acusado, la sentencia lo responsabiliza y envía un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. El Departamento de Justicia procesará enérgicamente a quienes violen los derechos de las personas a quienes ha jurado proteger”, añadió el fiscal.

Ataron bloques de cemento en el cuerpo de Howard

Por su parte, Joshua Rogers se declaró culpable el 8 de mayo en un tribunal federal de destruir pruebas al ayudar a Ferguson a deshacerse del cuerpo de Howard. Su sentencia está prevista para el 17 de diciembre.

Ferguson y Rogers ataron cadenas, candados y bloques de cemento al cuerpo de Howard antes de arrojarlo desde un puente de Memphis al río Wolf.

“Esta sentencia refuerza la idea de que no se tolerará la violación de los derechos constitucionales de una persona”, declaró el fiscal federal D. Michael Dunavant. “Este acusado manchó su placa y socavó la confianza de esta comunidad en las fuerzas del orden”.

La Oficina de Campo de Nashville del FBI y el Departamento de Policía de Memphis investigaron el caso.

