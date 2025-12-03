Lluvia de estrellas Gemínidas 2025: cuándo es y cómo verlas en EE.UU.

La lluvia de estrellas Gemínidas vuelve a ser protagonista en diciembre de 2025, consolidándose como uno de los eventos astronómicos más esperados del año.

Su actividad, visible en Estados Unidos y gran parte del hemisferio norte, ofrece un espectáculo natural que atrae tanto a aficionados como a curiosos que desean observar meteoros cruzando el cielo nocturno con gran frecuencia.

Cuándo y cómo ver la lluvia de estrellas en EE.UU.

La actividad de las Gemínidas se extenderá del 4 al 17 de diciembre de 2025, pero los astrónomos apuntan a que el máximo ocurrirá en las noches del 13 y 14 de diciembre.

Durante esas fechas, se esperan hasta 150 meteoros por hora, siempre que el cielo esté despejado y las condiciones de luz sean favorables.

En Estados Unidos, la observación es ideal debido a su ubicación en el hemisferio norte. Casi todo el país tendrá condiciones óptimas en la madrugada, cuando el radiante se encuentra más alto en el cielo y la oscuridad es mayor.

Aunque no se necesita equipo especializado, expertos ofrecen recomendaciones que pueden mejorar la experiencia:

Elegir un sitio oscuro , lejos de las luces de la ciudad o zonas urbanas

, lejos de las luces de la ciudad o zonas urbanas Evitar obstáculos , como edificios, montañas o árboles altos que limiten la vista del cielo

, como edificios, montañas o árboles altos que limiten la vista del cielo No usar binoculares o telescopios , ya que reducen el campo visual

, ya que reducen el campo visual Mirar en dirección opuesta a la Luna , si está visible, para evitar el brillo

, si está visible, para evitar el brillo Acostarse o sentarse cómodamente, permitiendo que los ojos se adapten a la oscuridad durante 20–30 minutos.

Qué son las Gemínidas y por qué ocurren

Según publica en su sitio web la Sociedad Americana de Meteoros, las Gemínidas son una de las lluvias de meteoros más activas y llamativas del año. A diferencia de otros eventos similares, no se originan en un cometa, sino en el asteroide 3200 Faetón.

Los astrónomos creen que este objeto, descubierto en 1983, fue en algún momento un cometa que perdió su capa de hielo. Durante su actividad pasada, liberó fragmentos que quedaron dispersos a lo largo de su órbita.

Cuando la Tierra cruza esa zona cada diciembre, los pequeños fragmentos (meteoroides) ingresan a la atmósfera a gran velocidad, produciendo los destellos conocidos como meteoros o estrellas fugaces.

El radiante de esta lluvia, es decir, el punto del cielo desde donde parecen originarse los meteoros, se encuentra en la constelación de Géminis. Sin embargo, las Gemínidas pueden apreciarse desde cualquier dirección del cielo, lo que facilita su observación.