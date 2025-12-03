Michael y Susan Dell donan $6,250 millones para ayudar a 25 millones de niños de las ‘Cuentas Trump’

Michael y Susan Dell anunciaron este martes una iniciativa histórica en favor de los niños estadounidenses: donarán $6,250 millones de dólares al programa ‘Cuentas Trump’ (Trump Accounts en inglés), para financiar cuentas de inversión para 25 millones de niños con recursos limitados que podrían cambiar significativamente sus perspectivas futuras.

Con este dinero, se depositará de manera gratuita $250 en la cuenta de cada niño elegible por este programa promulgado en julio, como un fondo de ahorro que está planeado para crecer con el tiempo a través de inversiones en fondos de acciones de bajo costo, en fondos indexados de renta variable estadounidenses que replican el mercado bursátil y cobran a las cuentas una comisión anual máxima del 0.10%.

“La idea es que millones de niños tengan una ventaja inicial para ahorrar para el futuro“, declaró Michael Dell. “Y sabemos que cuando los niños tienen cuentas como esta, incluso con sumas modestas, tienen mejores resultados en la vida”.

¿Qué niños pueden recibir el regalo de los Dell para las Cuentas de Trump?

Para recibir el donativo de Dell, los niños elegidos deben contar con su número de Seguro Social, ser mayores de 10 años y haber nacido antes del 1 de enero de 2025.

Como parte de la ley Big Beautiful Bill, cada bebé estadounidense nacido entre este año y 2028 podrá recibir un donativo de $1,000 dólares por parte del Tesoro de Estados Unidos, de manera automática. Todos los niños menores de 18 años que tengan un número de Seguro Social pueden tener una cuenta de este tipo, pero no recibirán los $1,000 iniciales.

El objetivo, de acuerdo con Dell es beneficiar a los niños que más necesitan el dinero, pero que son demasiado mayores para recibir esta ayuda, por lo que se dará preferencia a los menores que viven en códigos postales donde el ingreso medio es inferior a $150,000 anuales. La intención es alcanzar a casi el 80% de los niños en el grupo de edad elegible, en el 75% de los códigos postales.

Susan Dell detalló que “el 4 de julio de 2026, los padres de los menores solicitantes podrían reclamar las cuentas para sus hijos” donadas por el matrimonio.

¿Cuánto dinero puede generar una Cuenta de Trump?

Con el dinero que se deposite en las Cuentas Trump se realizan inversiones en fondos de acción de bajo riesgo. Cuando los menores propietarios de a cuenta cumplan 18 años, podrán convertir el dinero en una cuenta de jubilación o usarlo para su educación, la compra de una vivienda o financiar su propio negocio.

Los padres pueden aportar hasta $2,500 anuales en ingresos antes de impuestos, de forma similar a las cuentas de jubilación, mientras que empleadores, familiares, amigos, gobiernos locales y grupos filantrópicos de los padres también pueden hacer contribuciones anuales hasta por $5,000, por cuenta, pero las contribuciones de gobiernos y organizaciones benéficas no se contabilizan para ese total. El dinero acumulado variará de acuerdo con la contribución familiar. Además, los desembolsos de las cuentas estarán sujetos a impuestos.

Según la Casa Blanca, la contribución máxima a una Cuenta Trump podría alcanzar casi $1.1 millones para cuando el beneficiario cumpla 28 años. Si no se realizan contribuciones adicionales, la cantidad generada sería mucho menor: $18,100.

Sin embargo, al momento se desconocen detalles esenciales sobre cómo se administrarán las Cuentas Trump, por lo que la empresa de inversiones Charles Schwab recomendó que las familias consulten a un asesor fiscal o financiero si están interesadas en el plan, ya que “Por el momento, no está claro quién abrirá la cuenta ni dónde se guardará”.

¿Cómo abro una cuenta Trump para mis hijos?

Las cuentas no estarán disponibles para contribuciones hasta julio de 2026. Sin embargo, los padres de niños elegibles pueden inscribirse llenando el Formulario 4547 del Servicio de Impuestos Internos (IRS), aunque hasta el momento no está disponible el documento.

¿Es buena idea registrar una Cuenta Trump?

Quienes apoyan esta iniciativa argumentan que sirve como una manera de reforzar el capitalismo y ayudar a los niños de hogares con bajos ingresos a generar riqueza. Además, la medida ayudará a introducir a más personas en el mercado de valores y dar la oportunidad de beneficiarse a los niños nacidos en la pobreza.

Tambié señalan que iniciativas como esta ayudará a combatir la creciente popularidad del socialismo y ofrecerá a más npersonas la oportunidad de generar riqueza. Alrededor del 58% de los hogares estadounidenses poseían acciones o bonos en 2022, según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., aunque el 1 % más rico poseía casi la mitad del valor de las acciones ese mismo año.

Con esfuerzos similares, estados como: California, Connecticut y el Distrito de Columbia ya habían implementado programas piloto de “bonos para bebés” mientras que Maryland, estaba considerando incorporar un programa similar. Sin embargo, están dirigidos a menores que crecen en la pobreza, en hogares de acogida, o bien que perdieron a uno de sus padres por la pandemia y están gestionados por el Estado.

Las críticas a las Cuentas Trump

Por su parte, los críticos a este programa refieren que una cuenta con estas características no ayuda a los niños con problemas económicos en sus primeros años, cuando son más vulnerables y tienen más probabilidades de caer en la pobreza.

Tampoco compensan los recortes que la administración Trump y los republicanos del Congreso han aplicado a otros programas que benefician a los jóvenes y sus familias, como la asistencia alimentaria o Medicaid.

Incluso afirman que las Cuentas Trump ampliarán la brecha de riqueza, ya que las familias adineradas que puedan realizar la máxima contribución antes de impuestos a las cuentas obtendrán los mayores beneficios.

Por su parte, las familias de escasos recursos que no pueden reservar dinero para las cuentas de sus hijos recibirán muy pocos beneficios. Suponiendo una rentabilidad del 7%, los $1,000 de capital inicial ascenderían a aproximadamente $3,570 en 18 años.

