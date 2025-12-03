Noche fría y cierre de calles hoy en Nueva York: encendido del árbol navideño en Rockefeller Center

Desde este miércoles 3 de diciembre cada noche se iluminará el árbol de navidad del Rockefeller Center en Midtown Manhattan (NYC), considerado el más famoso y fotografiado del mundo, tanto que se ha convertido en un símbolo de la temporada decembrina.

Será una noche fría (sensación térmica 30F/-1C), de poco viento (9 mph) y sin lluvia. Como es costumbre, la ceremonia implica el cierre de calles, estaciones de Metro aledañas y cambios en las rutas de buses, lo cual se inició desde días previos. La lista de vías afectadas puede consultarse en la página del Departamento de Transporte (DOT). Para los cambios actualizados en las rutas de buses y accesos al Metro, consulte MTA.

El árbol de navidad del Rockefeller Center 2025 mide 75 pies de alto y 45 pies de diámetro y pesa 11 toneladas, detallaron los organizadores en un comunicado. Es un abeto noruego que fue cortado en East Greenbush (NY), desde donde viajó 139 millas (223 kilómetros) hasta Manhattan.

Más de 50,000 luces LED multicolores fueron colocadas a lo largo de aproximadamente 5 millas de alambre para adornar el árbol, coronado con una estrella Swarovski de más de 9 pies, 70 picos y 900 libras de peso, cubierta con 3 millones de cristales.

El árbol será encendido este miércoles poco antes de las 10 p.m., y en antesala desde las 7 p.m. se realiza el show musical “Christmas in Rockefeller Center”, transmitido en vivo por la cadena nacional NBC y la plataforma Peacock, y luego diferido en diversos noticieros. Telemundo lo tendrá desde las 9 p.m. Entre los talentos anunciados este año están Natalie Pasquarella, David Usher, Mario López, Reba McEntire, Savannah Guthrie, Al Roker y Craig Melvin.

Tras el encendido oficial, el árbol de navidad del Rockefeller Center se iluminará de 5 a.m. a la medianoche todos los días hasta mediados de enero. El 24 de diciembre estará 24 horas y el 31 de diciembre hasta las 9 p.m., detalló NBC News.

En 2024 Nueva York recibió 7.5 millones de visitantes entre Thanksgiving y Año Nuevo, casi duplicando la población residente. Ello generó grandes congestiones en el tráfico peatonal y vehicular. Además de Times Square y la 5ta y 6ta Avenidas, la zona del Rockefeller Center es de las más visitadas durante toda la temporada decembrina en Nueva York. El área se complica además la cercana Catedral de San Patricio, la pista de hielo al pie del gran árbol navideño, las vitrinas y adornos aledaños y los vendedores de calle. Y en esa misma cuadra se presenta el famoso espectáculo Radio City Rockettes, con varias funciones al día.

Las autoridades siempre piden a los neoyorquinos y turistas estar alertas sobre robos en la zona, especialmente de billeteras, bolsos y celulares.

The best way to kick off the holiday season is here! 🎄 Christmas In Rockefeller Center LIVE Wednesday 8/7c | NBC and Peacock pic.twitter.com/yDmVhEh4TJ — NBC Entertainment (@nbc) December 1, 2025

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad.

¿Y qué sucede con el árbol de Navidad del Rockefeller Center después de que lo derriban?

Una vez retirado en enero, se le coloca en la Plaza Rockefeller para que lo corten y lleven a un astillero en Nueva Jersey. Allí lo pican nuevamente en vigas de 2×4 y 2×6 (pulgadas) que son marcadas con un sello del Rockefeller Center, cuya empresa propietaria (Tishman Speyer) dona la madera a Habitat for Humanity, una organización sin fines de lucro que ayuda a construir y mejorar viviendas en todo el país.

High pressure builds back into the region on Wednesday, behind a departing low pressure system. Temperatures will be in the upper 30s and lower 40s with sunny conditions. Visit https://t.co/0cofXEHVEh for details. pic.twitter.com/A5NaDicZzD — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) December 3, 2025