Rusia negó haber rechazado el plan de paz de Trump para Ucrania

El Kremlin desmintió este miércoles las versiones que indicaban un rechazo completo al plan de paz de Estados Unidos para Ucrania luego de una reunión de cinco horas celebrada entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aclaró la postura del Kremlin en su conferencia de prensa telefónica diaria. El funcionario enfatizó que las negociaciones fueron un proceso habitual de diálogo y no un rechazo absoluto.

“Eso no es cierto. Tuvo lugar un intercambio de opiniones. Algunas cosas fueron aceptadas y otras rechazadas (…) Es un proceso normal de búsqueda de compromisos”, señaló Peskov.

Asimismo, el portavoz aseguró además que Rusia mantiene su disposición a reunirse con los representantes estadounidenses “las veces que haga falta” con el fin de alcanzar “un arreglo pacífico”, reseñó EFE.

Rusia reconoce esfuerzos de Trump para alcanzar la paz

El Kremlin expresó su agradecimiento al presidente de EE. UU., Donald Trump, por su voluntad de seguir buscando una solución al conflicto ucraniano.

Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, quien estuvo presente en el encuentro, confirmó que, si bien no se llegó a un acuerdo definitivo, sí hubo puntos de coincidencia. Ushakov informó que Putin y Witkoff no lograron un compromiso en sus conversaciones, pero matizó:

“Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir”, apuntó.

Ushakov recalcó que, a pesar de la falta de un acuerdo inmediato, las posturas de ambas partes “no están más lejos, eso seguro” que antes de la reunión.

Conversaciones han avanzado, señala Rusia

El asesor del Kremlin describió la reunión como “muy útil, constructiva y sustanciosa”, pero indicó que “aún queda mucho trabajo por hacer tanto en Washington como en Moscú.

Entre los puntos esenciales analizados, se abordó la cuestión territorial. El Kremlin mantiene su exigencia de la “incondicional retirada ucraniana del Donbás” para avanzar hacia una resolución.

“Abordamos en concreto el problema territorial sin el que nosotros no vemos una solución a la crisis”, puntualizó Ushakov.

El encuentro entre Putin y los delegados estadounidenses se centró en el plan original de Trump para lograr “un arreglo duradero”, así como otros cuatro documentos que Witkoff entregó a la parte rusa durante la sesión.

Sigue leyendo:

– Rusos rechazan cancelar viajes turísticos a Venezuela pese al anuncio de Trump

– Putin desafió a Europa: “Si quieren guerra con Rusia, estamos listos”

– Emisario de Trump se reunirá con Putin para presentar propuesta de paz