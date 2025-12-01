Emisario de Trump se reunirá con Putin para presentar propuesta de paz

El emisario del presidente Donald Trump para el conflicto entre Ucrania y Rusia, Steve Witkoff, se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en búsqueda de que sea aprobada una propuesta de paz discutida previamente con las autoridades ucranianas.

La eventual llegada de Witkoff a Rusia ocurre un día después de su participación en Florida en una serie de conversaciones con una delegación de alto nivel de Ucrania, donde estuvo el secretario de Estado, Marco Rubio. El propósito de estas reuniones está en buscar un acuerdo que tanto Ucrania como Rusia puedan aceptar para poner fin a la guerra, informó ABC News.

“El presidente mantendrá hoy varias reuniones a puerta cerrada como preparación para los contactos ruso-estadounidenses“, señaló el portavoz ruso, Dmitry Peskov en declaraciones a la prensa.

¿Cómo están las expectativas para llegar a un acuerdo con Rusia?

Las expectativas sobre la aceptación de un acuerdo por parte de Putin son limitadas. El líder ruso ha manifestado previamente su intransigencia, reiterando la semana pasada sus demandas de que Ucrania se retire del territorio que Rusia reclama.

Sus declaraciones sugieren que el Kremlin podría considerar que está logrando avances suficientes en el campo de batalla y prefiere esperar a que Kiev acceda a sus condiciones.

Mientras Witkoff se reúne con Putin, se espera que el presidente Zelenski se encuentre hoy en París para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, encuentro en el que se prevé discutan las negociaciones con Estados Unidos.

Zelenski se refirió a la importancia de la jornada el lunes por la mañana: “Será un día muy importante”. El mandatario ucraniano añadió: “Diplomacia, defensa, energía: las prioridades están claras”.

Conversaciones entre EE.UU. y Ucrania

Zelenski informó el domingo que sus representantes en Florida le habían reportado los “principales parámetros” de lo conversado, junto con “algunos resultados preliminares”, aunque aún esperaba los detalles completos. “Espero recibir un informe completo de nuestro equipo durante una reunión personal”, dijo Zelenski en las redes sociales.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien participó en las conversaciones con Ucrania, describió los siguientes pasos en las negociaciones como “delicados” el domingo, añadiendo que “es complicado, hay muchas partes en movimiento”.

“Había otra parte involucrada aquí que tendrá que ser parte de la ecuación, y eso continuará más adelante esta semana cuando el Sr. Witkoff viaje a Moscú, aunque también hemos estado en contacto en diversos grados con la parte rusa”, precisó Rubio, quien además afirmó que: “También comprendemos bastante bien sus puntos de vista”.

