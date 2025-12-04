5 empleos con una demanda en aumento y que pagan más de $35 dólares por hora

Sorprendentemente, algunas de las carreras mejor pagadas 2025 en Estados Unidos están siendo ignoradas, pese a salarios altos y oportunidades crecientes. Mientras muchos buscan empleos tecnológicos o creativos, profesiones esenciales como cirugía, electricidad o control aéreo enfrentan escasez de talento, afectando la estabilidad de sectores críticos en la economía y el mercado laboral de EE. UU.

Los cirujanos continúan entre los profesionales con mayores ingresos, pero cada vez menos jóvenes ingresan a la carrera. La formación extensa, la deuda universitaria y años de residencia desmotivan a los aspirantes. Con costos que superan los $300,000 dólares, muchos profesionales buscan alternativas menos exigentes dentro de las carreras médicas mejor pagadas en EE. UU..

A pesar de salarios millonarios, los cirujanos enfrentan estrés constante, horarios impredecibles y agotamiento emocional. La pandemia cambió la percepción sobre el equilibrio entre vida laboral y personal, impulsando la búsqueda de especialidades menos demandantes. Los hospitales ahora aplican rotaciones flexibles y trabajo en equipo para atraer a la nueva generación de cirujanos altamente remunerados.

Electricistas, controladores aéreos y auditores en escasez

Los electricistas cualificados pueden ganar hasta seis cifras, sobre todo en sistemas industriales o de energía renovable. Sin embargo, la percepción del trabajo manual como poco prestigioso limita la incorporación de jóvenes. La creciente necesidad de infraestructura y energía limpia posiciona estas carreras técnicas con alta remuneración como oportunidades estratégicas dentro del mercado laboral estadounidense.

Los controladores de tráfico aéreo gestionan la seguridad de los cielos con salarios promedio superiores a $130,000 dólares, pero el estrés y la responsabilidad extrema provocan alta rotación. La concentración intensa y las decisiones rápidas hacen de esta profesión una de las carreras de alto salario más exigentes en Estados Unidos, donde la capacitación en resiliencia y mindfulness se vuelve clave para retener talento.

La auditoría financiera, con sueldos por encima de $100,000 dólares, ha perdido atractivo entre los jóvenes por su rutina repetitiva y presión regulatoria. La supervisión humana sigue siendo vital para cumplir normas y detectar fraudes. Esto genera escasez de auditores calificados, aumentando los ingresos y consolidando la auditoría como carrera financiera con alta remuneración y seguridad laboral.

El transporte de larga distancia sigue siendo esencial, con conductores ganando más de $100,000 dólares al año. Sin embargo, el aislamiento, los horarios exigentes y la preocupación por automatización disuaden a los nuevos aspirantes. Las empresas implementan rutas más cortas y mejores horarios para atraer talento a las carreras logísticas mejor pagadas y asegurar estabilidad en la industria de transporte en EE. UU.

Estas profesiones muestran que el salario alto no garantiza atraer talento suficiente. Estrés, percepción social y cambios en valores laborales influyen en la elección de carrera. La escasez de personal en áreas críticas hace que salarios, beneficios y estrategias de retención sean esenciales para mantener la eficiencia en profesiones con alta demanda y altos ingresos en EE. UU.